Lega, Garavaglia: "Mi candido al congresso, le firme non sono un problema"

Massimo Garavaglia si candiderà al congresso straordinario della Lega del 24 e 25 ottobre a Milano. "C'è un congresso. Sono della Lega e mi candido" anche per dire "che non siamo un partito di estrema destra. Noi siamo federalisti e siamo il partito dei territori", ha detto il senatore leghista ed ex ministro del Turismo.