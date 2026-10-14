Lega, Garavaglia: "Mi candido al congresso, le firme non sono un problema"

Massimo Garavaglia si candiderà al congresso straordinario della Lega del 24 e 25 ottobre a Milano. "C'è un congresso. Sono della Lega e mi candido" anche per dire "che non siamo un partito di estrema destra. Noi siamo federalisti e siamo il partito dei territori", ha detto il senatore leghista ed ex ministro del Turismo.
Lega, Massimo Garavaglia: "Mi candido al congresso"
"Ci disegnano come di estrema ma non è così. La Lega è la Lega", aggiunge Garavaglia, che sottolinea di aver parlato della sua candidatura anche con il governatore della Lombardia Attilio Fontana: "Certo, è un amico - risponde il presidente della commissione Finanze del Senato -. Ma ho tanti amici in tutta Italia".
"Le firme non sono un problema"
Interpellato da Askanews per sapere se ha "le 80 firme dei delegati, necessarie per candidarsi al congresso" commenta: "Non me ne preoccupo, Salvini ha sempre detto che non sono un problema", nel caso di uno sfidante il segretario "gliele avrebbe trovate lui".