L'annuncio

Lega, Garavaglia: "Mi candido al congresso, le firme non sono un problema"

Il senatore leghista ed ex ministro del Turismo: "Salvini ha sempre detto che anche per sfidante le avrebbe procurate lui..."

14 Ott 2026 - 17:11
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Massimo Garavaglia si candiderà al congresso straordinario della Lega del 24 e 25 ottobre a Milano. "C'è un congresso. Sono della Lega e mi candido" anche per dire "che non siamo un partito di estrema destra. Noi siamo federalisti e siamo il partito dei territori", ha detto il senatore leghista ed ex ministro del Turismo.

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Lega, Massimo Garavaglia: "Mi candido al congresso"

 "Ci disegnano come di estrema ma non è così. La Lega è la Lega", aggiunge Garavaglia, che sottolinea di aver parlato della sua candidatura anche con il governatore della Lombardia Attilio Fontana: "Certo, è un amico - risponde il presidente della commissione Finanze del Senato -. Ma ho tanti amici in tutta Italia". 

"Le firme non sono un problema"

 Interpellato da Askanews per sapere se ha "le 80 firme dei delegati, necessarie per candidarsi al congresso" commenta: "Non me ne preoccupo, Salvini ha sempre detto che non sono un problema", nel caso di uno sfidante il segretario "gliele avrebbe trovate lui".

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