Scontro Abi-Salvini sul contributo da 5 miliardi chiesto alle banche: "Noi mazzolati" | Il vicepremier: "Parole sorprendenti"

La situazione "è complessa" per via delle guerre in corso, dell'inflazione e dei tassi di interesse in aumento e per questo "sono stupito che si alimenti questo mito di semplici guadagni per le banche", aveva evidenziato Patuelli. "Non siamo in una fase di corno della fortuna e di rendimenti automatici senza rischi" e ci sono "incertezze anche elettorali in Europa nei prossimi mesi". Il presidente Abi ha anche ricordato come il comparto abbia contribuito già nel 2024 e poi nel 2025 quando dopo delle negoziazioni "ci è stato chiesto dalle istituzioni e autorità di governo di allungare i crediti fiscali".