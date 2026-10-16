Sono in arrivo fino a 100mila euro a testa per i magistrati con la prossima legge di bilancio. A riportarlo è il Sole 24 Ore che ha ricostruito chi sono i principali beneficiari del fondo sentenze da 1,9 miliardi previsto nelle tabelle del Documento programmatico di bilancio. Importo molto alto che, però, sarà corrisposto per intero una tantum: i 970 milioni che dovrebbero entrare nelle tasche delle quasi 11mila toghe in servizio in Italia sono il totale degli arretrati - oltre 70mila euro lordi a testa -, da erogare una sola volta, e i circa 20mila euro di aumento di retribuzione che, invece, arriveranno in busta paga in maniera strutturale, con gli stipendi futuri. L'importo dovrebbe variare in base all'anzianità: più sono gli anni di servizio, più alto sarà il guadagno. Le cifre più robuste saranno indirizzate ai 10.638 magistrati che erano già in servizio nel 2018.