Ocse: dal 2011 al 2024 espatriato il 6% dei giovani italiani | Nel secondo trimestre 2026, però, occupazione record nel nostro Paese
A fare la differenza sarebbe lo stipendio d'ingresso: in Italia 30mila lordi contro una media di 45mila all'estero
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Tra il 2011 e il 2024 il 6% dei giovani italiani tra i 18 e i 34 anni ha lasciato il Paese, e oltre la metà è laureata. Quasi il 60% trova lavoro all'estero proprio nelle professioni in cui le imprese italiane non trovano personale. È il quadro dei dati Ocse 2026 presentati da Marco Gallo, managing director di Hrc Community, la rete che riunisce i direttori del personale di grandi aziende italiane e internazionali, al summit Future@Work 2026. L'evento si tiene oggi all'Inps a Roma con oltre 100 direttori e direttrici delle risorse umane. A frenare l'attrattività, secondo il Rapporto giovani expat Cnel 2025 illustrato da Giulio Buciuni (Trinity College di Dublino), sono gli stipendi d'ingresso: circa 30mila euro lordi per un neolaureato in Italia, contro 45mila medi all'estero.
Occupazione record in Italia
I tassi di occupazione e di attività nella zona Ocse hanno raggiunto livelli record, attestandosi rispettivamente al 70,4% e al 74,2%, nel secondo trimestre del 2026: lo scrive in una nota la stessa Ocse. In Italia, sempre secondo i dati dell'organismo internazionale con sede a Parigi, i tassi di occupazione e di attività sono cresciuti rispettivamente al 63,1% e al 67,2% nel secondo trimestre 2026. Per quanto riguarda i diversi gruppi di popolazione, nello stesso periodo i tassi di occupazione e di attività delle donne sono aumentati, in entrambi i casi, di 0,2 punti percentuali, mentre quelli degli uomini sono rimasti sostanzialmente stabili. Analizzando le fasce d'età, nell'area Ocse i tassi di occupazione e di attività sono cresciuti rispettivamente di 0,4 e 0,2 punti percentuali tra i lavoratori di età compresa tra i 55 e i 64 anni, mentre sono rimasti sostanzialmente stabili tra i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 54 anni e tra i giovani lavoratori di età compresa tra i 15 e i 24 anni.