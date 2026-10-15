Ocse: dal 2011 al 2024 espatriato il 6% dei giovani italiani | Nel secondo trimestre 2026, però, occupazione record nel nostro Paese

I tassi di occupazione e di attività nella zona Ocse hanno raggiunto livelli record, attestandosi rispettivamente al 70,4% e al 74,2%, nel secondo trimestre del 2026: lo scrive in una nota la stessa Ocse. In Italia, sempre secondo i dati dell'organismo internazionale con sede a Parigi, i tassi di occupazione e di attività sono cresciuti rispettivamente al 63,1% e al 67,2% nel secondo trimestre 2026. Per quanto riguarda i diversi gruppi di popolazione, nello stesso periodo i tassi di occupazione e di attività delle donne sono aumentati, in entrambi i casi, di 0,2 punti percentuali, mentre quelli degli uomini sono rimasti sostanzialmente stabili. Analizzando le fasce d'età, nell'area Ocse i tassi di occupazione e di attività sono cresciuti rispettivamente di 0,4 e 0,2 punti percentuali tra i lavoratori di età compresa tra i 55 e i 64 anni, mentre sono rimasti sostanzialmente stabili tra i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 54 anni e tra i giovani lavoratori di età compresa tra i 15 e i 24 anni.