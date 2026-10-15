Istat: nel 2025 in Italia 5,4 milioni di persone in povertà assoluta | Più dell'11% al Sud e nelle isole

Circa 5,4 milioni di persone in povertà assoluta e 2,1 milioni di famiglie. È il quadro elaborato da Istat, l'Istituto nazionale di statistica, che ha rilasciato il report relativo all'anno 2025 sulla povertà in Italia. Rispetto al 2024 i trend restano abbastanza stabili: l'incidenza delle condizioni di difficoltà estreme fra i cittadini è del 9,3% (era il +9,8% l'anno precedente) e fra le famiglie è dell'8% (contro l'8,4% del '24). Le percentuali e i numeri restano più critici soprattutto al Sud dove, per esempio, le famiglie in povertà assoluta sono 813mila.