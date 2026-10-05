Istat, pressione fiscale aumenta al 43,5%: cala propensione al risparmio

L'Istat ha reso noto che nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è stata pari al 43,5%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,7%. La propensione al risparmio delle famiglie consumatrici è stata pari al 6,7%, in diminuzione di 1,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. A fronte di un incremento dell'1,4% del deflatore implicito dei consumi, cioè l'indice statistico che misura la variazione dei prezzi dei beni e dei servizi consumati dalle famiglie, il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente.
Il reddito sale meno dei consumi
"Il reddito disponibile delle famiglie ha segnato un aumento inferiore a quello della spesa per consumi finali, determinando una contrazione della propensione al risparmio", spiega l'Istat, evidenziando come in diminuzione sia risultato anche il potere d'acquisto delle famiglie. La quota di profitto delle società non finanziarie, pari al 42,1%, è diminuita di 0,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Il tasso di investimento delle società non finanziarie, pari al 26,4%, è aumentato di 0,7 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. "Per le società non finanziarie, la quota di profitto ha registrato una diminuzione, in continuità con la dinamica osservata nel trimestre precedente. Il tasso d'investimento, invece, è aumentato, proseguendo la tendenza già evidenziata nel primo trimestre dell'anno".
Il deficit migliora al 2% del Pil nel secondo trimestre
Nel secondo trimestre 2026 l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil è stato pari al -2,0% (-2,1% nello stesso trimestre del 2025). Lo comunica l'Istat diffondendo le stime sul conto trimestrale delle amministrazioni pubbliche, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società. Il saldo primario delle amministrazioni pubbliche (indebitamento al netto degli interessi passivi) è risultato positivo, con un'incidenza sul Pil del 3,0% (2,2% nel 2025). Il saldo corrente delle amministrazioni pubbliche è stato anch'esso positivo, con un'incidenza sul Pil del 2,9% (3,3% nel 2025).