Pioggia di rincari per la guerra in Iran, per una famiglia con due figli +1.415 euro

Pioggia di rincari per la guerra in Iran: sulla base dell'inflazione acquisita dall'Istat per l'intero 2026 e considerata la totalità della spesa annua per consumi delle varie tipologie di famiglie, - calcola il Codacons - l'impatto dei rincari scattati dall'inizio del conflitto porterà un pensionato che vive da solo a spendere in totale 667 euro in più rispetto allo scorso anno a parità di consumi (e nell'ipotesi in cui i prezzi si mantengano ai livelli attuali). Per un single sotto i 35 anni l'aggravio di spesa sarà di 704 euro, mentre una coppia senza figli dovrà mettere in conto 1.167 euro in più a fine anno. Per una famiglia monogenitoriale la spesa annua risulterà più elevata di 976 euro, che salgono a +1.281 euro per una coppia con un figlio e raggiungono i 1.415 euro se i figli a carico sono due.