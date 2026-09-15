Guerra in Iran, gli Usa hanno speso 38 miliardi di dollari fino a questo momento

Il CBO ha valutato i costi sostenuti dal Dipartimento della Difesa per l'attuale conflitto armato contro l'Iran, nonché gli effetti economici e di bilancio del conflitto. Secondo l'agenzia soltanto il costo della sostituzione delle munizioni utilizzate finora in questo conflitto, iniziato il 28 febbraio, ammonta a 21,7 miliardi di dollari. E se il conflitto va avanti e si intensifica si aggiungeranno tre miliardi di costi ogni mese.