Guerra in Iran, gli Usa hanno speso 38 miliardi di dollari fino a questo momento

La guerra con L'Iran è già costata agli Stati Uniti 38 miliardi di dollari, lo rivela un documento pubblicato online sul suo sito dal Congressional Budget Office (CBO), un organismo indipendente del Congresso Usa, che ha stilato una stima dall’inizio del conflitto fino ai primi d'agosto.
Il CBO ha valutato i costi sostenuti dal Dipartimento della Difesa per l'attuale conflitto armato contro l'Iran, nonché gli effetti economici e di bilancio del conflitto. Secondo l'agenzia soltanto il costo della sostituzione delle munizioni utilizzate finora in questo conflitto, iniziato il 28 febbraio, ammonta a 21,7 miliardi di dollari. E se il conflitto va avanti e si intensifica si aggiungeranno tre miliardi di costi ogni mese.