Caffè ma quanto ci costi? La tazzina è sempre più cara: ecco dove si paga di più in Italia

Se entrare al bar, ordinare un espresso, berlo in piedi e ripartire è diventato sempre più caro tra inflazione, raccolti andati male e cambiamenti climatici, tanto da diventare uno degli indicatori più discreti del nostro tempo, anche la cucina di casa non è rimasta immune. Il caffè acquistato al supermercato ha conosciuto una crescita particolarmente accentuata nel 2025: secondo le rilevazioni Istat, il prezzo è aumentato del 21% rispetto all'anno precedente e del 44% rispetto al 2021. È una variazione importante, soprattutto se confrontata con l'idea che abbiamo sempre avuto del caffè come prodotto relativamente economico. La confezione che finisce nella dispensa, però, non contiene semplicemente chicchi: dietro il prezzo ci sono tostatura, lavorazione, confezionamento, trasporto e distribuzione. E ogni passaggio della filiera può risentire dell'aumento dei costi.