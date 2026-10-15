Non è un Paese per giovani, in Italia 430mila bambini costretti a rinunce su cibo e socialità
In Italia il frigo vuoto riguarda ormai oltre 6,4 milioni di persone. L'analisi di un impoverimento progressivo della popolazione che porta a rinunce a tavola e per lo svago fin da piccoli
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L'Italia non soltanto fa sempre meno figli: è anche un Paese nel quale il peso del caro vita grava sulle generazioni più giovani, dall'infanzia all'ingresso nella vita adulta. E si fanno rinunce fin da piccoli, dalla spesa alimentare allo svago e persino per lo studio. Nel 2024, ultimo dato disponibile, sono circa 430mila, il 5,6% dei minori sotto i 16 anni, i bambini e i ragazzi, infatti, che vivono in famiglie costrette, per ragioni economiche, a rinunce che riguardano l'alimentazione o la socialità. C'è chi non può permettersi ogni giorno frutta e verdura o un pasto proteico, per esempio a base di carne, pesce o equivalente vegetariano, e chi non può invitare ogni tanto gli amici a casa per giocare o mangiare qualcosa. Nel 2021 erano il 5,3%, circa 419mila.
I dati di ActionAid sulla povertà alimentare in Italia
È quanto emerge dalla nuova analisi di ActionAid sulla povertà alimentare in Italia, che legge il fenomeno attraverso punti di vista differenti. Tra questi ci sono le difficoltà legate all'acquisto di cibo, le forme più gravi di insicurezza alimentare e la spesa delle famiglie. Il segnale più forte riguarda i bambini tra i 6 e gli 11 anni. In questa fascia d'età, tra il 2021 e il 2024, la quota di chi sperimenta problemi nell'accesso al cibo e alla sua socialità passa dal 3,8% al 6,8%: circa 220mila bambini, quasi 90mila in più rispetto a tre anni prima.
Le difficoltà economiche possono tradursi anche nella rinuncia a libri extrascolastici, gite, attività di svago o vestiti nuovi. La casa rappresenta una delle principali uscite con cui deve competere la spesa alimentare: quando il bilancio si restringe, il cibo può diventare la voce su cui si interviene riducendo quantità, qualità o ricorrendo ad aiuti. Questa pressione pesa anche sui minori: tra chi vive in una casa di proprietà senza mutuo, le difficoltà alimentari o sociali riguardano il 3,6%; tra chi vive in affitto salgono al 12%, sia nel mercato libero sia negli alloggi a canone agevolato. Oltre tre volte tanto.
La difficoltà economica può pesare anche nel passaggio alla vita adulta. Tra le persone a rischio di povertà, la deprivazione alimentare riguarda il 27,3% dei giovani tra i 25 e i 34 anni. Ma gli anziani non sono al riparo: tra i 65 e i 74 anni l'incidenza è infatti elevata, al 27,2%. Tuttavia, la fragilità colpisce una fase della vita in cui si dovrebbe raggiungere l'autonomia, trovare stabilità lavorativa e sostenere il costo di una casa, mentre per gli over 75 la maggiore continuità dei redditi pensionistici può rappresentare un elemento di relativa protezione. "Il paradosso è evidente: mentre l'Italia si interroga sul calo delle nascite, crescere dei figli e diventare adulti è sempre più difficile. Le rinunce cominciano dal cibo e dalla possibilità di invitare un amico a casa, continuano negli anni dello studio e arrivano alla ricerca di un lavoro e di un'abitazione che permettano di costruire una vita autonoma. Non si tratta di contrapporre giovani e anziani, ma di riconoscere che la stabilità per le nuove generazioni arriva sempre più tardi e a un costo sempre più alto", commenta Roberto Sensi, responsabile del programma povertà alimentare per ActionAid Italia.
Quadro di impoverimento progressivo
L'analisi di ActionAid restituisce un quadro di impoverimento progressivo che riguarda l'intera popolazione. Nel 2024 la quota di persone in povertà alimentare è pari al 12,7%, in aumento rispetto all'11,8% del 2023. In termini assoluti si tratta di oltre 6,4 milioni di persone. Il Sud e le Isole restano l'area più colpita, con un'incidenza del 17,4%, ma la novità più significativa arriva dal Nord. Qui la quota di persone in difficoltà passa dal 7,6% del 2023 all'11,2% del 2024, con circa 884mila persone in più coinvolte. In Lombardia, l'incidenza passa dall'8,3% al 14,5% - sono circa 1,25 milioni, più 535mila in un solo anno; in Veneto sale dal 9,5% al 13,5%.
Il fenomeno si sta quindi diffondendo anche in territori tradizionalmente meno esposti, senza però spostarsi dal Mezzogiorno, dove si concentrano ancora le incidenze più elevate: la Calabria raggiunge il 35,7%, il valore regionale più alto, in ulteriore crescita rispetto al 31,7% del 2023. A preoccupare è anche il cambiamento del profilo delle persone coinvolte: la deprivazione cresce tra gli occupati, dall'8,7% al 10,5%, e riguarda sempre più anche persone e famiglie non classificate a rischio di povertà. "Questo non significa che le fasce più fragili siano meno esposte, ma che l'aumento dei prezzi di cibo, casa ed energia sta allargando l'area della vulnerabilità. Questi dati interrogano l'adeguatezza degli attuali approcci di contrasto. Bisogna affiancare all'aiuto alimentare risposte più strutturali in grado di contrastare efficacemente il fenomeno e promuovere il diritto a una alimentazione adeguata", conclude Sensi.