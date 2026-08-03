Crisi della casa, quanto ci costa un tetto in affitto o di proprietà e chi paga di più

Massimo Bricocoli e Marco Peverini, docenti del Dipartimento DAStU del Politecnico di Milano e autori dell'Osservatorio Casa Abbordabile, spiegano: "Gli stipendi in Italia sono sostanzialmente fermi da trent’anni, a differenza di altri Paesi europei, e il potere d’acquisto di singoli e famiglie è molto basso. Nei centri urbani più attrattivi, dalle grandi città a quelli più esposti ai flussi turistici, canoni e prezzi delle abitazioni sono oggetto di un mercato immobiliare sostanzialmente incontrollato, che accresce questa difficoltà. Con un mercato sempre più esclusivo e opportunità lavorative concentrate in poche città, si sta creando una spaccatura tra chi possiede immobili in luoghi di pregio e può sempre più vivere di rendita e chi conta soltanto sul reddito da lavoro, sempre più esposto al rischio di povertà".