Stipendi fermi e boom degli affitti brevi: perché la casa è diventata un problema mondiale

"Quando mia figlia aveva 6 anni ho scelto di affittare per noi un appartamento in zona Brera, vicino alla scuola che lei frequentava. Per me era fondamentale lei potesse essere accompagnata da una tata in mia assenza visto che lavoravo a tempo pieno a volte con turni notturni o all'alba. Quando ha cominciato ad andare a scuola da sola per me era rassicurante il pensiero che tornasse senza lunghi percorsi o mezzi. La casa era in un bel quartiere è vero ma era un appartamento normalissimo, senza alcuna ristrutturazione, bagni datati, spifferi e impianto elettrico a vista. Dopo 12 anni di affitto e spese regolarmente e puntualmente pagate persino durante la pandemia, mi sono sentita dire dai proprietari che dovevo sloggiare a scadenza. Alla domanda se intendevano usare loro l’appartamento oppure riaffittarlo mi è stato risposto: 'Siete delle miracolate a essere state qui, ora lo affitteremo al triplo'.



Una settimana fa dopo avere gettato in discarica i ricordi di una vita, regalato a una amica le amate piante della mia terrazza, ho riconsegnato le chiavi al proprietario e scoperto che la casa dove la mia famiglia ha vissuto la sua storia diventerà un ufficio. I nuovi inquilini pagheranno 6mila euro quando io ne avevo pagati 1.600, poi 2mila. Tre volte tanto e senza che il proprietario faccia un minimo lavoro di ristrutturazione. La più amareggiata è mia figlia, oramai grande: 'Mamma, ma ci cacciano per metterci un ufficio? Ma non è giusto, noi eravamo parte del quartiere, la cassiera del supermercato, il fruttivendolo, il barista ci chiamavano per nome… non è giusto!'"



Questa la testimonianza a Tgcom24 di Eleonora, comunicatrice di successo ha chiuso le scatole del trasloco da pochi giorni e la rabbia per quanto subito è ancora troppo cogente. Una nuova casa ha dovuto trovarla in fretta e furia ed è fortunata perché oggi un tetto sulla testa comunque ce l'ha, ma la spietata legge del mercato l'ha strappata al suo quartiere e alla sua vecchia vita.