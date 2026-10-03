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Spagna, proteste per la casa: Sánchez sotto pressione dopo il voto sui decreti

La bocciatura delle misure del governo apre un nuovo confronto politico sulla tenuta della maggioranza

di Luca Pesante
03 Ott 2026 - 19:34
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La protesta per il diritto alla casa attraversa la Spagna. A Madrid migliaia di persone scendono in piazza, mentre a Valencia si registrano scontri con la polizia. A inasprire le tensioni è la bocciatura parlamentare dei decreti contro il caro affitti, con il voto contrario anche degli indipendentisti catalani di Junts. Sullo sfondo, il caso dello sfratto dell'87enne Maricarmen Abascal, diventato simbolo della mobilitazione. Per Pedro Sánchez si apre una nuova fase di incertezza politica, dopo mesi segnati dalle inchieste su persone a lui vicine.

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