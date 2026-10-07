Il gender gap arriva fino in casa: per le donne anche l'accesso all'abitare è una conquista

I numeri visibili - Stando ai dati nazionali, quando l'immobile è intestato a una sola persona, gli uomini ne detengono il 54-56% e le donne il 44-46%, le donne che accedono a un mutuo sono il 45,7% e l''80,9% dei nuclei monogenitoriali è guidato da madri sole. In generale, per le donne, a fronte di contratti più frammentati e carriere meno retribuite, l'affitto pesa per quasi la metà dello stipendio netto, mentre per le donne over 65 sole le spese abitative arrivano ad assorbire fino al 55,3% delle loro entrate mensili.