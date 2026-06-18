Dubai, la guerra fa tremare il mercato immobiliare del lusso: vendite a picco e investimenti spostati altrove

Per anni Dubai è stata considerata come la perla degli Emirati Arabi Uniti. Un alone di fascino, prestigio e lusso ha sempre avvolto la città che, per questo motivo, è sempre riuscita ad attrarre investitori e nomadi digitali ad alto reddito. Punto, quest'ultimo, favorito dalla politica di totale esenzione dalle imposte sul patrimonio che ha portato la città a essere considerata un vero e proprio "paradiso fiscale". Lo scoppio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, e il successivo impatto di un missile iraniano su un hotel a cinque stelle nella celebre zona di Palm Jumeirah, hanno contribuito a far diminuire l'euforia generale lasciando spazio a panico e angoscia. Diversi agenti immobiliari hanno confermato che molti dei facoltosi investitori stranieri hanno lasciato la città. "Gli acquirenti dell'Europa occidentale sono ora restii", ha spiegato Yasin Valimulla, consulente specializzato in immobili di lusso. Inoltre, chi decide di vendere un immobile a Dubai oggi è costretto ad accettare sconti tra il 20% e il 30%, rispetto alle valutazioni antecedenti il conflitto.