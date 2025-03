Dubai: cinque esperienze da non perdere per un viaggio al femminile

TAXI PER SOLE DONNE - Fin dall’arrivo al Dubai International Airport (DXB), le donne possono usufruire di servizi dedicati, offerti in alternativa ai mezzi tradizionali, come i taxi con il tetto rosa, riservati esclusivamente a donne e famiglie e guidati da donne. Anche la metropolitana di Dubai dispone di vagoni dedicati a donne e bambini, segnalati da cartelli rosa lungo le banchine e all’interno delle carrozze, che offrono uno spazio riservato per chiunque desideri usufruirne. Oltre alla sicurezza, Dubai conquista con la sua atmosfera dinamica e cosmopolita. Con quasi 200 nazionalità che convivono e contribuiscono insieme alla crescita della città, l’emirato è un crocevia di culture, idee e opportunità, dove le donne trovano spazio per esprimersi, innovare e costruire storie di successo. La città offre esperienze uniche pensate per chi cerca un viaggio all’insegna del relax, della cultura e del benessere. Ecco alcune idee per scoprire il meglio della destinazione al femminile.



IL RUOLO DELLA DONNA - Per un tuffo nella storia e nelle tradizioni emiratine, il Bait Al Banat Women’s Museum, situato vicino al Gold Souk di Deira, racconta il ruolo delle donne nello sviluppo di Dubai e degli Emirati Arabi Uniti. Il museo, attraverso oggetti, diari e testimonianze di artiste, attiviste e studiose mette in luce le conquiste femminili in settori come il business, l’arte, l’istruzione e la politica, rendendo omaggio a figure influenti che continuano a ispirare il futuro della regione.



SPA E SERATE DEDICATE SOLO ALLE DONNE - Per chi desidera concedersi un momento di puro relax, la Talise Ottoman Spa del Jumeirah Zabeel Saray, lussuoso hotel situato sull'isola artificiale di Palm Jumeirah, è la scelta ideale. Estesa su 8.000 m², la spa offre aree dedicate alle donne e vanta 42 sale per trattamenti, tre hammam, due piscine interne per la talassoterapia e un'esperienza unica nella stanza della neve. Ogni lunedì, alle 17:00, si tiene la Ladies Night, una serata dedicata esclusivamente alle donne, che prevede un trattamento Hammam personalizzato di 45 minuti, seguito da un massaggio corpo di 60 minuti e la possibilità di godersi l’ambiente della spa. Inaugurata nel 2011, la Talise Ottoman Spa ha ricevuto numerosi premi, tra cui il Favourite Spa Hotel ai Tripadvisor Travelers’ Choice Award nel 2020 e il Best Hammam ai FACT Spa and Wellness Awards Dubai nel 2018 e 2019, confermando il suo status di una delle destinazioni benessere più prestigiose della città.



L’HENNÉ - L’arte dell’henné, ancora oggi parte integrante della cultura locale, è un’esperienza da provare nei tradizionali saloni femminili di Dubai. Nel dicembre 2024, l’henné è stato inserito tra i Patrimoni Culturali Immateriali dell'Umanità dell’UNESCO, riconoscimento che celebra il suo ruolo storico e simbolico. Questa tintura naturale, ricavata dalle foglie della pianta di henné, è stata utilizzata per secoli in molte culture, e il suo caratteristico colore rosso-marrone è simbolo di fortuna e protezione. Che si tratti di un motivo floreale o di un design più elaborato, saloni come Rachna Salon o Heritage for Henna offrono decorazioni personalizzate per ogni occasione.



LA PISCINA A SFIORO A 360° PIÙ ALTA DEL MONDO - Per un’esperienza di fitness che rigenera corpo e mente mentre si è sospesi tra cielo e mare, l’AURA Skypool, situata al 50° piano della Palm Tower, è la piscina a sfioro a 360° più alta del mondo. Con una vista spettacolare su Dubai Marina e Ain Dubai, questo indirizzo offre esperienze di “Wellness in the sky” come ad esempio power fit, water yoga, yin yoga sound healing, vinyasa awakening e yoga dance, che permettono di connettersi con se stessi mentre si è immersi in un panorama mozzafiato alle prime luci dell’alba.