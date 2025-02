Ecco i 10 motivi per visitare Dubai nel 2025

IL LATO ARTISTICO DI DUBAI: GLI EVENTI DA NON PERDERE - Il trend di viaggio delle “Art-Venture”, individuato da Skyscanner come uno dei più importanti per il 2025, trova in Dubai una destinazione perfetta. Con gallerie d’arte, musei e manifestazioni internazionali durante l’anno, la scena artistica della città continua ad evolversi accendendo i riflettori su artisti indipendenti e opere locali. Tra gli appuntamenti imperdibili del 2025 il World Art Dubai (17-20 aprile) e Art Dubai (18-20 aprile).



È SEMPRE IL MOMENTO GIUSTO PER UNA GIORNATA IN SPIAGGIA - Dubai, con la sua costa affacciata sul Golfo Arabico, è una destinazione balneare di livello mondiale con spiagge di ogni tipo: dalle tranquille spiagge pubbliche come Kite Beach e Sunset Beach alle spiagge riservate dei resort affacciati sul mare ai vivaci beach club. Tra le ultime novità, spicca J1 Beach, nuova destinazione gastronomica sulla spiaggia, situata nel cuore di Jumeirah. J1 ospita 13 ristoranti di alto livello provenienti da celebri capitali della gastronomia che promettono un viaggio coinvolgente tra sapori ed esperienze diverse. Anche il beach club COVEBEACH ha aperto una sede nella zona di JBR, mentre da Ibiza arriva O Beach Dubai, affacciato su Dubai Marina. Nel 2025, Zuma inaugurerà la sua prima location sulla spiaggia, la Zuma Dubai Beachhouse.



PARADISO PER I FOODIES: NUOVI INDIRIZZI GASTRONOMICI - Con oltre 13.000 ristoranti e caffè, Dubai continua ad arricchire la sua offerta culinaria e si posiziona come terza destinazione al mondo per densità di locali. Tra le nuove attese aperture del 2025 ci sono CARBONE, all’interno dell’Atlantis The Royal, e KIRA, uno dei concept gastronomici del Jumeirah Marsa Al Arab. Per chi ama l’alta cucina, può farsi ispirare dai 106 ristoranti di 35 cucine diverse inseriti nella terza edizione della Guida MICHELIN Dubai, presentata lo scorso luglio. Ottimi spunti si trovano anche consultando la lista dei World’s 50 Best Restaurant, in cui sono presenti due ristoranti di Dubai: Trèsind Studio al 13° posto e Orfali Bros al 64°.



DIVERTIMENTO PER TUTTA LA FAMIGLIA: AVVENTURE ADRENALINICHE TRA CITTÀ E DESERTO - Destinazione molto amata dalle famiglie, Dubai offre una vasta gamma di alloggi, attività ed eventi per tutti gli interessi e le età. I bambini possono trascorrere giornate indimenticabili nei parchi a tema come IMG Worlds of Adventure e Dubai Parks and Resorts, nei parchi acquatici come Aquaventure e Wild Wadi, o vivere avventure nel deserto. Il Dubai Mall, il celebre tempio dello shopping e dell’intrattenimento, offre attrazioni come PlayDXB, dedicato alla realtà virtuale, e KidZania, una città in miniatura per i più piccoli. Un’altra esperienza imperdibile per le famiglie è il Dubai Aquarium & Underwater Zoo, uno degli acquari più grandi del mondo, dove si possono osservare migliaia di specie marine.



NUOVE APERTURE ALBERGHIERE: PROPOSTE PER TUTTI I GUSTI E BUDGET - Tra le più attese aperture del 2025 spicca l’ultima aggiunta nel portfolio di Jumeirah. Il lussuoso Jumeirah Marsa Al Arab, progettato come un avanguardistico superyacht dall'architetto Shaun Killa, completerà la “trilogia oceanica” del brand, che comprende il Jumeirah Beach Hotel a forma di onda e il Jumeirah Burj Al Arab ispirato alle barche a vela. Apre le sue porte nel 2025 anche Six Senses The Palm Dubai con 61 camere certificate LEED e 162 residenze su una spiaggia privata a Palm Jumeirah. Il resort offrirà una spa Six Senses, un social & wellness club, ristoranti, una biblioteca e piscine. Non solo lusso: è appena arrivato a Dubai anche il brand “funky” Mama Shelter, pensato per i millennials e i viaggiatori solitari. Le sue 197 camere a Business Bay combinano design innovativo del Mama Design Studio, una terrazza con piscina e cinema, offrendo un soggiorno accessibile e di carattere.



ESPLORARE OLD DUBAI: RIAPRE IL FORTE AL FAHIDI - Old Dubai è il cuore storico della città, un luogo dove è possibile immergersi nel passato, quando Dubai viveva di commercio e il Dubai Creek ne era il fulcro vitale. Nel 2025, dopo un periodo di restauro, riapre il Forte Al Fahidi, l’edificio più antico della città, dove i visitatori possono scoprire le origini di Dubai. Questo si aggiunge ai musei situati nel quartiere di Al Shindagha affacciato sul fiume Creek, come Al Shindagha Museum, che illustra l'evoluzione di Dubai attraverso tecnologie multimediali all'avanguardia. La visita include anche l'ingresso alla Sheikh Saeed Al Maktoum House, ex residenza della famiglia reale.



UN VIAGGIO NEL CUORE DELLE TRADIZIONI: COLAZIONI E PRANZI CULTURALI - Per esplorare la ricca cultura di Dubai e approfondire i suoi usi e costumi è possibile partecipare alle colazioni, pranzi o brunch culturali organizzati dallo Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Centre for Cultural Understanding (SMCCU) con persone locali, all’interno di una antica casa emiratina nel cuore della città vecchia. Qui i viaggiatori possono dialogare e ascoltare tante curiosità sulle tradizioni emiratine, mentre si degustano i tipici piatti della cucina locale. Un'altra esperienza imperdibile per scoprire di più sulla cultura di Dubai è l’Al Marmoom Bedouin Experience, che consente di rivivere la vita dei primi abitanti della città.



DUBAI INASPETTATA: UN WEEKEND DI AVVENTURE AD HATTA - Situata a circa 130 km a sud-est di Dubai, nel cuore della catena montuosa dell’Hajar, Hatta è una destinazione meno conosciuta che offre una moltitudine di attività all’aperto, fauna selvatica e diverse opzioni di alloggio. Ideale non solo per gli amanti dell’avventura e della natura ma anche per coloro che sono alla ricerca di una fuga dai ritmi frenetici della città, Hatta ha qualcosa da offrire a tutti. Tra le attività all’aperto disponibili all’Hatta Wadi Hub ci sono escursioni a piedi, mountain bike, kayak, equitazione e campeggio. Gli ospiti possono anche visitare la cittadina storica Hatta Heritage, siti archeologici e monumenti storici.



RICARICARE MENTE E CORPO: ESPERIENZE DI BENESSERE A 360 GRADI - Dubai nel 2025 sarà una meta ideale per chi cerca una pausa rigenerante. Con le sue numerose spa, possibilità di partecipare a ritiri olistici e attività dedicate al benessere, la città offre innumerevoli modi per rilassarsi e ricaricarsi. Il clima caldo e le splendide spiagge creano lo sfondo perfetto per praticare yoga sulla sabbia, meditazione all’aperto e sport acquatici, garantendo un’esperienza di totale relax. Tra gli indirizzi da non perdere il nuovo The Lana, unico hotel della Dorchester Collection nella regione, ospita la prima spa Dior negli Emirati Arabi Uniti, e il Jumeirah Zabeel Saray, il lussuoso hotel a cinque stelle sulla West Crescent di Palm Jumeirah, con la sua pluripremiata Talise Ottoman Spa.