Cani e gatti conquistano le case italiane ma mantenerli costa caro

Tra gli animali domestici il cane continua a essere il protagonista assoluto. Nel 2026 è presente nel 41% dei casi, mentre il gatto raggiunge il 37,1%. Alle loro spalle c'è un distacco significativo: gli uccelli rappresentano il 4,1%, le tartarughe il 4%, i pesci il 3,3% e i criceti il 2%. Seguono conigli e rettili, entrambi all'1,6%, mentre cavalli e animali esotici si fermano rispettivamente all'1,2% e all’1,1%. Il dato sui cani è, particolarmente, significativo perché interrompe una fase di calo iniziata nel 2023. Rispetto al 2025 la loro presenza è infatti aumentata del 4%. Il gatto, invece, rimane sostanzialmente stabile dopo aver raggiunto il cane lo scorso anno.