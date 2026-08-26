Matrimoni pet frendly, sempre più invitati d'onore a quattro zampe grazie al wedding dog sitter
La nuova figura professionale che si sta affacciando anche in Italia: il cane diventa protagonista della cerimonia e gli sposi possono godersi il loro giorno senza pensieri
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Una tendenza partita dai matrimoni esclusivi delle star che ormai si sta diffondendo sempre più anche nelle nozze tradizionali. Parliamo delle cerimonie pet-friendly, un fenomeno in forte crescita anche nel nostro Paese grazie alla presenza di una figura professionale diventata indispensabile per gli amanti di questo genere: la wedding dog sitter.
Matrimoni pet-friendly: un fenomeno in crescita
Grazie a lei mai più sguardi malinconici prima di uscire di casa nel giorno più importante per definizione. Mai più foto di rito dove manca un pezzo fondamentale della famiglia. Spazio, invece, alle cerimonie dove anche il cane ha la sua assistente personale, permettendo ai padroni di godersi la festa senza l'ansia di averlo lasciato solo a casa.
Sempre più italiani hanno un animale domestico
I dati Istat evidenziano che quasi 10 milioni di famiglie italiane (il 54,5% del totale) convivono ormai con un animale domestico, e le coppie giovani senza figli mostrano il tasso di crescita più alto nella scelta di adottare un cane (+10% negli ultimi anni). Questo cambiamento sociale ha ridefinito anche il ruolo del pet, ormai considerato un vero membro del nucleo familiare e, di conseguenza, un invitato d'onore al matrimonio.
Tutto personalizzato
Dall'abito realizzato su misura, alle medagliette personalizzate da indossare al collo, dal cuscino porta fedi integrato nel collare alla shooting fotografico con gli sposi e gli invitati: nulla è lasciato al caso, anzi tutto viene personalizzato e pianificato in anticipo dalla wedding dog sitter, mettendo sempre al primo posto la comodità e il benessere del cane.
Dagli Usa all'Italia: un mercato sempre meno di nicchia
Un trend arrivato in Italia direttamente dagli Stati Uniti, dove la presenza dei cani ai matrimoni è ormai diventata quasi una istituzione. A decretare il successo del trend sono state inizialmente tante coppie del jet set che non hanno voluto rinunciare alla presenza dei loro amati animali nel giorno del "sì". Poi la tendenza ha conquistato anche attori, atleti e volti noti del panorama internazionale. Ora la richiesta cresce rapidamente anche nei matrimoni tradizionali e sta trasformando questo mercato di nicchia in uno spazio sempre più rilevante e strutturato all'interno del settore wedding.