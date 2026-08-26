Un trend arrivato in Italia direttamente dagli Stati Uniti, dove la presenza dei cani ai matrimoni è ormai diventata quasi una istituzione. A decretare il successo del trend sono state inizialmente tante coppie del jet set che non hanno voluto rinunciare alla presenza dei loro amati animali nel giorno del "sì". Poi la tendenza ha conquistato anche attori, atleti e volti noti del panorama internazionale. Ora la richiesta cresce rapidamente anche nei matrimoni tradizionali e sta trasformando questo mercato di nicchia in uno spazio sempre più rilevante e strutturato all'interno del settore wedding.