Ecco le cinque regole suggerite dagli esperti per un pet parenting consapevole:

1. Imparare a leggere il corpo: un animale non comunica come un essere umano. Quello che interpretiamo come "dispetto", "broncio" o "vendetta" può nascondere tutt'altro. Osservare postura, movimenti e segnali corporei aiuta a comprendere meglio ciò che il cane o il gatto sta realmente comunicando.

2. Lasciare spazio alla socialità: la relazione con gli esseri umani non dovrebbe cancellare quella con i propri simili. Cani e gatti hanno modalità e tempi di socializzazione differenti e hanno bisogno di poterli esprimere in modo adeguato.

3. Attenzione a quello che finisce nella ciotola: l'affetto non passa necessariamente dal condividere il proprio cibo. Le esigenze nutrizionali di un animale sono diverse da quelle umane e devono essere rispettate attraverso un'alimentazione formulata in funzione della specie.

4. Quando serve chiedere aiuto agli esperti? Un cambiamento improvviso nell'appetito o nel comportamento non dovrebbe essere interpretato soltanto sulla base delle proprie impressioni. Veterinari ed educatori qualificati possono aiutare a individuare l'origine del problema.

5. Anche l'affetto ha bisogno di misura. Essere presi in braccio, infilati in un marsupio o trasportati in passeggino può sembrare tenerissimo agli occhi di un proprietario, ma non tutti gli animali lo vivono allo stesso modo. Anche abbracci eccessivamente prolungati o altre manifestazioni di affetto tipicamente umane possono risultare invasive. Rispettare la libertà di movimento dell'animale significa anche imparare a capire quando una coccola è davvero una coccola per entrambi.