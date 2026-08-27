Lusso per cani, nell'asilo hi-tech tra musica cardioprotettiva e collari Gps

Dai divani rivestiti in ecopelle antibatterica alla musica accordata a 432 hertz pensata per calmare il battito cardiaco: nella struttura tutto ruota intorno al rilassamento fisico e mentale del cane. "Solo oggi abbiamo circa 60 ospiti di varie dimensioni ma l'atmosfera è sempre tranquilla", aggiunge il manager. Sui costi molto dipende dalla stazza e dalla durata del soggiorno. "La struttura è creata per far venire qualsiasi persona, da noi non ci sono cani di serie A o di serie B", spiega Dennis Madden, fondatore della Maison Sissy, che sulla dieta aggiunge: "Diamo loro solo il cibo che ci portano i proprietari perché i cani come le persone possono avere delle intolleranze alimentari".