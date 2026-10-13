Scuola, la rivincita dell'Italia: su spesa pubblica e competenze superiamo le big d'Europa | Il ministro Valditara: "Risultato storico"

Lo scenario si ripete nelle discipline scientifico-tecnologiche: anche in Matematica e Scienze i punteggi superano la media OCSE, facendo meglio della Svezia, degli Stati Uniti e staccando nettamente, ancora una volta, la scuola francese e quella tedesca. La Penisola è, peraltro, uno dei pochissimi contesti internazionali a registrare un miglioramento in Scienze rispetto alla rilevazione precedente: "Una tenuta che non avviene a scapito dell'equità", evidenzia il ministro, ricordando come da noi il divario tra chi frequenta i licei e chi sceglie i percorsi tecnico-professionali sia decisamente più contenuto rispetto al resto del mondo.