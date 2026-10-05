L'esercito dei prof: quasi 800mila tra posti comuni e sostegno, ma servono comunque i supplenti

Perché i governi (spesso) si schiantano sulla gestione della scuola? La risposta viene da alcuni numeri: otto milioni di studenti, ma soprattutto oltre un milione di addetti ai lavori. E non parliamo solo di personale Ata: la gran parte di questo contingente è, infatti, costituito da docenti: il quadro che emerge dalla definizione dell'organico dell'autonomia stabilito dal ministero dell'Istruzione e del Merito (Mim) di concerto con quello dell'Economia (Mef) - analizzato dal portale Skuola.net - delinea una struttura fondata su 663.367 cattedre comuni complessive e 128.170 posti di sostegno.