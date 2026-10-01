Contro l'ansia giovanile arriva la terapia forestale a scuola

Lo studio, realizzato dall'Istituto per la bioeconomia del Cnr insieme al Liceo "Enrico Fermi" di Cecina e pubblicato sulla rivista Behavioral Sciences, ha coinvolto 54 studenti tra i 17 e i 18 anni. I ragazzi sono stati suddivisi in due gruppi: uno ha proseguito le normali attività scolastiche, mentre l'altro ha preso parte a un percorso di terapia forestale nella Riserva naturale biogenetica dei Tomboli di Cecina. Tra marzo e aprile 2026 gli studenti hanno partecipato a quattro incontri settimanali di circa tre ore, alternando camminate lente e attività sensoriali dedicate all'ascolto dei suoni della natura, alla percezione degli aromi del bosco e all'osservazione consapevole dell'ambiente circostante.