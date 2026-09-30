Lo smartphone si prende la preadolescenza: alle scuole medie 9 su 10 hanno già il cellulare

Telefonino o non telefonino. Un dilemma che da sempre attanaglia generazioni di genitori, specialmente le più moderne, e che testimonia come l'argomento sia particolarmente sentito oggi, nel pieno dell'era dei nativi digitali. A dirlo sono i numeri. Secondo l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (Inapp), solo un bambino su dieci, in seconda media, non possiede un cellulare personale. Lo studio, condotto su un campione rappresentativo di 4.750 bambini e ragazzi tra i 7 e i 14 anni, evidenzia un'accelerazione fortissima verso la digitalizzazione precoce nel passaggio cruciale tra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.