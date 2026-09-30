Stesso discorso per i docenti?

I docenti che lavorano in casa circondariale sono otto, al momento, e sono gli stessi che insegnano nella scuola diurna o serale del nostro Istituto professionale. Ho cercato di evitare che si formasse un "ghetto", con insegnanti esclusivamente inseriti in carcere, proprio per dare una circolarità nell'attività didattica di cui tutti potessero giovare, sia docenti che studenti.



Come vivono la scuola i detenuti?

In maniera assolutamente positiva. Il livello è molto alto perché è molto alta la motivazione. Stiamo comunque parlando di persone che possiedono competenze notevoli, anche di carattere giuridico, e consapevolezze decisamente più importanti rispetto a un adolescente. Abbiamo già avuto dei diplomati negli anni scorsi e quello che abbiamo visto è che all'esame di stato queste competenze vengono valorizzate. Sì, è vero, magari sono meno strutturati nell'affrontare una prova scritta, ma poi emerge nel colloquio quella che è proprio la ricchezza di esperienza e tutto il vissuto di queste persone.



Trattandosi di collaboratori di giustizia, la privacy e la sicurezza vengono garantite?

Assolutamente sì, sia in un senso che nell'altro. Noi non possiamo sapere i nomi dei detenuti e non usiamo nemmeno il registro elettronico, per fare un esempio. Così come i docenti non possono rivelare troppe informazioni sul proprio conto.



Esiste una scuola anche per i detenuti comuni?

Come Istituto "Olivetti" per i detenuti comuni non prevediamo una classe. È stata una decisione maturata nel tempo, perché presenterebbe una mutevolezza enorme. I collaboratori di giustizia, come le dicevo, hanno un orizzonte temporale più duraturo. Invece i detenuti comuni hanno un valore molto cangiante, perché intanto magari devono scontare pene più brevi, poi possono essere trasferiti in altre strutture, possono ottenere i domiciliari... Quindi c'è un indice di cambiamento molto alto. Invece i collaboratori di giustizia garantiscono una stabilità della classe molto più importante.



Personalmente come vive questa responsabilità?

È un'esperienza molto forte sotto tutti i punti di vista, ma anche appagante. Riscontro le difficoltà maggiori quando arrivano i nuovi docenti: comprensibilmente ci sono delle remore, dei timori. Devo dire che io li conforto molto all'inizio, ma dopo un primo periodo di paura e di ansia tutti scoprono invece un mondo che li arricchisce tantissimo, sia dal punto di vista umano che professionale.