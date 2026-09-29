Scioperi ottobre 2026, dai treni alla scuola: il calendario delle proteste

A Milano il 9 ottobre sarà una giornata nera per i cittadini e i pendolari, poiché sono previsti due scioperi che riguardano le società del gruppo Atm, proclamate da Al-Cobas e Confial Trasporti. Le contestazioni rischiano di paralizzare la mobilità locale, dalla mattina alla fine del servizio. Il 10 ottobre disagi per chi vive a Firenze con lo sciopero dei dipendenti di Gest, la società che gestisce il servizio di tramvia nel capoluogo toscano per 24 ore, con fasce garantite 6.30-9.30 e 17.00-20.00. Per la Toscana, da segnare anche la data dello sciopero generale regionale proclamato da Cgil per l'intera giornata e per tutti i settori pubblici e privati con l'esclusione di scuola e trasporto aereo.