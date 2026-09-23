Gen Z al lavoro, la ricerca di Asus e Ipsos-Doxa: ecco qual è l'importanza dell’IA

Il 47% dei manager italiani - e più del 50% di quelli che lavorano in grandi aziende - pensano che i giovani abbiano un approccio al lavoro diverso dal passato, guidati dai loro valori e interessati a una crescita rapida che però sia attenta al benessere personale e alla sostenibilità. A dirlo è la ricerca “Generazione Z: Generazione AI”, condotta da Ipsos-Doxa per ASUS, che ha coinvolto 400 manager italiani per capire come i nativi digitali stiano cambiando le aziende.
I dati sulla Gen Z
Per il 68% del campione, inoltre, la Gen Z si aspetta di trovare sul computer dell'ufficio app, software e funzionalità di Intelligenza Artificiale potenti e veloci almeno quanto quelle che usa sullo smartphone nella vita privata. E ancora, il 64% dei manager conferma che lavorare su dispositivi aziendali datati o poco performanti annulla la motivazione e la produttività dei giovani. Gli appartenenti alla Gen Z risultano poi essere più aperti e inclusivi (33%), portando in azienda una nuova sensibilità verso le diversità. Inoltre sono anche eco-consapevoli (25%), non sopportano le attività monotone e poco stimolanti (34%), ma anche la rigidità su orari di lavoro e presenza fisica (30%).
L’importanza dell’intelligenza artificiale
In questo quadro, assume un ruolo importante l’IA nel fare risparmiare tempo e denaro: oltre l'80% delle aziende usa o sperimenta l’intelligenza artificiale, principalmente per automatizzare i compiti più noiosi e ripetitivi. Inoltre per il 58% dei manager rappresenta un’opportunità imperdibile, perché può diventare un “ponte” tra generazioni di lavoratori. I più giovani possono insegnare ai colleghi senior a usare i nuovi software AI, mentre i veterani trasmettono esperienza e visione di business. Infine, per 1 manager su 3, la presenza di strumenti di IA integrati direttamente nel PC è il segreto per rendere produttivi i più giovani. Un bisogno a cui ASUS cerca di rispondere con MyExpert: attivabile con un solo tasto sulla tastiera, si tratta di un assistente personale che può tra le altre cose redigere il report di un meeting, tradurre in maniera simultanea, creare sintesi automatiche e generare una to do list.