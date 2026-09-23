Gen Z al lavoro, la ricerca di Asus e Ipsos-Doxa: ecco qual è l'importanza dell’IA

Il 47% dei manager italiani - e più del 50% di quelli che lavorano in grandi aziende - pensano che i giovani abbiano un approccio al lavoro diverso dal passato, guidati dai loro valori e interessati a una crescita rapida che però sia attenta al benessere personale e alla sostenibilità. A dirlo è la ricerca “Generazione Z: Generazione AI”, condotta da Ipsos-Doxa per ASUS, che ha coinvolto 400 manager italiani per capire come i nativi digitali stiano cambiando le aziende.