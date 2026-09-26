Ti viene voglia di mordere chi ami? Perché succede e cos'è la “cute aggression”
Stringere forte un bambino, mordicchiare il partner o esclamare davanti a un cucciolo “sei così carino che ti mangerei”. La psicologia studia davvero queste reazioni: si parla di cute aggression e, nonostante il nome, non significa voler fare del maledi Silvia Trevaini
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“Sei così carino che ti mangerei”. “Ti morderei tutto”. “È talmente tenero che vorrei stritolarlo di coccole”. Sono frasi che pronunciamo quasi senza pensarci davanti a un bambino, a un cucciolo o, qualche volta, alla persona che amiamo. Espressioni affettuose che contengono però un piccolo paradosso: perché un'emozione così positiva può farci usare parole e gesti che sembrano aggressivi? La psicologia ha studiato davvero il fenomeno. Si chiama cute aggression, letteralmente “aggressività da tenerezza”, e descrive reazioni come voler stringere, pizzicare o mordicchiare qualcosa che troviamo irresistibilmente tenero, senza avere alcuna intenzione di provocare dolore. Non significa quindi nascondere una personalità violenta e non è un segnale di sadismo. Al contrario, può comparire proprio quando un'emozione positiva diventa particolarmente intensa. Dietro quel familiare “ti mangerei di baci” potrebbe esserci, insomma, qualcosa di più interessante di un semplice modo di dire.
Quando la tenerezza diventa quasi “troppa”
Uno degli studi più conosciuti sul fenomeno è stato pubblicato nel 2015 sulla rivista Psychological Science. I ricercatori hanno inserito queste reazioni tra le cosiddette espressioni dimorfe delle emozioni positive: situazioni nelle quali proviamo un'emozione di un certo segno ma la manifestiamo attraverso un'espressione che, apparentemente, sembra raccontare il contrario. L'esempio più semplice sono le lacrime di gioia. Normalmente associamo il pianto alla tristezza, eppure possiamo piangere quando riceviamo una notizia meravigliosa, ritroviamo qualcuno dopo molto tempo o viviamo un momento di felicità particolarmente intenso. Qualcosa di simile potrebbe accadere davanti alla tenerezza. Ci emozioniamo così tanto da stringere i denti, serrare i pugni o pronunciare una frase apparentemente aggressiva. Gli esperimenti hanno fornito indicazioni compatibili con l'ipotesi che queste manifestazioni possano avere un ruolo nella regolazione delle emozioni positive particolarmente intense. Ma attenzione: non significa che il cervello possieda una sorta di interruttore che inserisce automaticamente una dose di aggressività quando siamo “troppo felici”. È un'interpretazione interessante del fenomeno, non una formula neurologica definitivamente dimostrata.
Perché bambini e cuccioli ci fanno venire voglia di “strizzarli”
Guance rotonde, occhi grandi, lineamenti morbidi, testa relativamente grande rispetto al corpo: alcune caratteristiche infantili sembrano avere un effetto particolarmente potente sulla nostra attenzione. In psicologia ed etologia si parla da tempo di Kindchenschema, lo “schema infantile”: un insieme di caratteristiche tipiche dei piccoli che può favorire risposte di attenzione e accudimento. Non sorprende quindi che buona parte degli esperimenti sulla cute aggression abbia utilizzato proprio immagini di bambini e animali. Il paradosso è affascinante: possiamo sentire contemporaneamente il desiderio di proteggere qualcosa e quello di “strizzarlo” dalla tenerezza. La contraddizione, però, è soltanto apparente. Nella cute aggression l'espressione può sembrare aggressiva, ma manca l'elemento fondamentale dell'aggressione reale: l'intenzione di provocare un danno.
Cosa succede nel cervello davanti a qualcosa di irresistibilmente tenero
Nel 2018 alcuni ricercatori hanno provato a osservare la cute aggression anche attraverso l'elettroencefalografia, registrando l'attività elettrica cerebrale mentre ai partecipanti venivano mostrate immagini di bambini e animali con differenti livelli di “cuteness”. I risultati hanno suggerito un coinvolgimento di processi collegati sia alla ricompensa sia alla salienza emotiva, cioè alla rilevanza che il cervello attribuisce a uno stimolo. È emerso inoltre un rapporto tra cute aggression, sensazione di essere emotivamente sopraffatti e sentimenti legati all'accudimento. La scoperta, però, non autorizza a parlare di una specifica “area cerebrale del mordicchiare”. Le emozioni dipendono da reti e processi complessi. Più correttamente, questi risultati suggeriscono che quando qualcosa ci appare straordinariamente tenero possono intrecciarsi gratificazione, forte coinvolgimento emotivo e motivazione alla cura. Ed è proprio all'interno di questa esperienza intensa che può comparire quella strana voglia di stringere fortissimo.
E quando viene voglia di mordicchiare il partner?
Qui il discorso diventa ancora più curioso. “Ti mangerei”, “ti morderei”, “ti stritolerei di baci” fanno parte anche del linguaggio amoroso. Ma bisogna evitare di trasferire automaticamente i risultati degli esperimenti a qualsiasi comportamento all'interno di una coppia. Gran parte degli studi sulla cute aggression ha infatti utilizzato immagini di bambini e animali, non coppie osservate nella loro quotidianità. Un mordicchiamento giocoso e consensuale tra partner può ricordare il fenomeno, soprattutto quando nasce da un momento di intensa tenerezza, ma non possiamo affermare che ogni gesto di questo tipo abbia necessariamente la stessa spiegazione psicologica. C'è inoltre una parola che non dovrebbe mai essere dimenticata: consenso. La cute aggression non giustifica il mordere, pizzicare o stringere qualcuno contro la sua volontà. Se un gesto provoca dolore o disagio, il fatto che chi lo compie lo consideri “affettuoso” non cancella il limite dell'altra persona.
No, non significa avere un lato sadico nascosto
Il nome stesso può trarre in inganno. La presenza della parola “aggression” potrebbe far pensare che la cute aggression riveli qualcosa di oscuro della personalità. Non è ciò che descrivono gli studi. Provare occasionalmente l'impulso di stringere un cucciolo o pensare “sei così tenero che ti mangerei” non significa essere sadici, violenti o avere un disturbo psicologico. Il fenomeno studiato riguarda infatti reazioni associate a emozioni positive e prive dell'intenzione di provocare sofferenza. Ed è proprio questa intenzione a segnare una differenza essenziale. Un reale desiderio di fare male a qualcuno, impulsi violenti difficili da controllare o comportamenti che provocano concretamente sofferenza non dovrebbero essere liquidati con l'etichetta rassicurante della cute aggression: appartengono a situazioni differenti e, quando destano preoccupazione, meritano una valutazione professionale.
Perché le emozioni a volte parlano al contrario
La cute aggression diventa ancora più interessante se la guardiamo all'interno di un fenomeno più ampio. Le nostre emozioni non sempre vengono espresse in maniera lineare. Possiamo ridere per il nervosismo. Piangere di felicità. Stringere i pugni dopo una vittoria. Dire “ti mangerei” davanti a qualcuno che adoriamo. Le cosiddette espressioni dimorfe mostrano quanto possa essere sorprendente il rapporto tra ciò che proviamo e il modo in cui lo manifestiamo. La ricerca ha ipotizzato che queste risposte possano contribuire alla gestione di stati emotivi molto intensi e altri lavori hanno studiato anche la loro funzione comunicativa. Ma la scienza non ha ancora risposto definitivamente a tutte le domande sul perché compaiano. Ed è proprio qui che una curiosità diventata virale sui social incontra una questione molto più profonda: le emozioni umane sono molto meno semplici di quanto sembrino.
Quel “ti mangerei” che parla di tenerezza
Avere voglia di “mordere” qualcuno che troviamo irresistibilmente tenero può sembrare una contraddizione. Eppure la psicologia mostra che emozioni positive molto intense possono accompagnarsi a espressioni che, viste dall'esterno, sembrano appartenere al registro opposto. È il mondo delle lacrime di gioia, dei pugni stretti per l'entusiasmo e anche della cute aggression. Non è necessario immaginare un'aggressività nascosta né trasformare una reazione comune in un disturbo psicologico. Ciò che conta è distinguere sempre l'espressione affettuosa dalla reale intenzione di provocare dolore. Forse, allora, quando guardiamo qualcuno che amiamo e pensiamo “sei così tenero che ti morderei”, stiamo semplicemente sperimentando uno dei tanti paradossi con cui il nostro corpo riesce a esprimere un'emozione molto intensa. Perché a volte la tenerezza è così forte che le parole sembrano non bastare.