Ti viene voglia di mordere chi ami? Perché succede e cos'è la “cute aggression”

Nel 2018 alcuni ricercatori hanno provato a osservare la cute aggression anche attraverso l'elettroencefalografia, registrando l'attività elettrica cerebrale mentre ai partecipanti venivano mostrate immagini di bambini e animali con differenti livelli di “cuteness”. I risultati hanno suggerito un coinvolgimento di processi collegati sia alla ricompensa sia alla salienza emotiva, cioè alla rilevanza che il cervello attribuisce a uno stimolo. È emerso inoltre un rapporto tra cute aggression, sensazione di essere emotivamente sopraffatti e sentimenti legati all'accudimento. La scoperta, però, non autorizza a parlare di una specifica “area cerebrale del mordicchiare”. Le emozioni dipendono da reti e processi complessi. Più correttamente, questi risultati suggeriscono che quando qualcosa ci appare straordinariamente tenero possono intrecciarsi gratificazione, forte coinvolgimento emotivo e motivazione alla cura. Ed è proprio all'interno di questa esperienza intensa che può comparire quella strana voglia di stringere fortissimo.