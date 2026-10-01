"Siamo orgogliosi di te. Hai compiuto un gesto molto nobile, che ti fa onore e che rappresenta un esempio per tanti giovani. Comportamenti come il tuo vanno fatti conoscere perché hanno un forte valore educativo". Così il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, consegnando, presso il Ministero, una medaglia al merito allo studente di origine congolese, che lo scorso 18 settembre è intervenuto durante l’aggressione alla professoressa Isabella Marsilio, alla scuola media Giovanni Verga di Centocelle, a Roma.