Prof accoltellata a Roma: dov'è la scuola
© Withub
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Il 14enne, di origine congolese, ha ricevuto la medaglia al merito: "E' un esempio di coraggio e sensibilità"
"Siamo orgogliosi di te. Hai compiuto un gesto molto nobile, che ti fa onore e che rappresenta un esempio per tanti giovani. Comportamenti come il tuo vanno fatti conoscere perché hanno un forte valore educativo". Così il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, consegnando, presso il Ministero, una medaglia al merito allo studente di origine congolese, che lo scorso 18 settembre è intervenuto durante l’aggressione alla professoressa Isabella Marsilio, alla scuola media Giovanni Verga di Centocelle, a Roma.
Il ragazzo quel giorno aveva bloccato il compagno tredicenne che, dopo aver spruzzato spray urticante contro l’insegnante, l’aveva colpita con un coltello. "Abbiamo voluto premiarti con questa medaglia al merito, come abbiamo fatto con altri giovani che si sono distinti per il loro coraggio e la loro generosità, per la capacità di sentire l’altro che hai dimostrato", ha spiegato Valditara.
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"Coraggio e solidarietà sono valori fondamentali, nell’ottica di una scuola che educa alla responsabilità, al rispetto, a relazioni corrette e all’empatia", ha concluso il ministro.