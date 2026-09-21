La prof accoltellata a scuola a Roma: "Al ragazzo vorrei dire di non avere paura"

A "Ore 11" parla in esclusiva la professoressa Isabella Marsilio accoltellata da un 13enne nella scuola media Giovanni Verga di Roma. "Al ragazzo vorrei dire di non avere paura di tornare davanti a me" dice la docente che sceglie di rilasciare la sua testimonianza di spalle per tutelare la sua identità e la sua privacy.
"Gli direi cercami, vieni a trovarmi. Da me non potrai avere altro che una parola di conforto e dispiacere nell'aver visto quante brutte cose avevi dentro - prosegue la professoressa rivolgendosi al ragazzo che l'ha accoltellata e che ha ripreso ogni attimo, dalla preparazione nel bagno della scuola fino all'aggressione - Alla famiglia naturalmente direi di prendere coscienza piena e profonda di ciò che il ragazzo ha saputo mettere in atto".
"A chi mi ha condannata, facendomi diventare il carnefice della situazione, voglio dire che hanno fatto una fatica inutile a spendere tutte quelle parole nei loro commenti assurdi. Tutto quell'odio che mi hanno riversato sopra non c'entrava assolutamente nulla con quanto era accaduto. Era davvero una cosa che non aveva alcun tipo di connessione con l'aggressione che ho subito" conclude Isabella Marsilio.