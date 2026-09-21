La prof accoltellata a scuola a Roma: "Al ragazzo vorrei dire di non avere paura"

"A chi mi ha condannata, facendomi diventare il carnefice della situazione, voglio dire che hanno fatto una fatica inutile a spendere tutte quelle parole nei loro commenti assurdi. Tutto quell'odio che mi hanno riversato sopra non c'entrava assolutamente nulla con quanto era accaduto. Era davvero una cosa che non aveva alcun tipo di connessione con l'aggressione che ho subito" conclude Isabella Marsilio.