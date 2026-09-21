Rientro da eroe per il ragazzo che ha salvato la prof accoltellata a Centocelle

Karim è descritto, da chi lo conosce, come "uno che si fa avanti se vede un compagno in difficoltà". Lo ha dimostrato anche venerdì scorso quando la professoressa Marsilio è stata accoltellata. Il giovanissimo originario del Congo era seduto in fondo all'aula quando l'aggressore ha fatto irruzione durante la lezione di storia. La prof è stata prima colta di sorpresa alle spalle da uno spray al peperoncino e poi dalla lama. Il quattordicenne non ha esitato un attimo. Mentre i compagni di classe arretravano impauriti, lui è intervenuto: si è diretto verso il compagno armato, gli ha afferrato il polso e gli ha tolto il coltello dalla mano per poi immobilizzarlo. E per questa sua azione pregna di coraggio il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, lo inviterà presso la sede del ministero per premiarlo.