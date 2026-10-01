Perché il Servizio Civile piace ai giovani? I dieci segreti del suo successo secondo il ministro per lo Sport e i Giovani

Esattamente. Per valorizzare ulteriormente il Servizio Civile, ci stiamo confrontando con le principali aziende quotate a partecipazione pubblica e con altre totalmente private, perché possano tener conto, nella fase di selezione del personale, di chi ha fatto questa esperienza. Sono convinto, peraltro trovando molta condivisione, che le caratteristiche umane, le capacità e le sensibilità che sono presenti nelle persone che decidono di dedicare un anno della propria vita agli altri, possano far bene sia alla Pubblica Amministrazione che al sistema delle imprese, contribuendo a migliorare la qualità della vita interna a esse e dei loro rapporti con il mondo esterno.