Manovra, Tajani a "Mattino Cinque": "No tax area per giovani fino a 35 anni ed esenzione bollo per prime auto"

Spese per la difesa e sicurezza - In questo ambito ha specificato il vicepremier che ci sarà "un tema molto importante che riguarda la previdenza dedicata ai militari e forze dell'ordine, visto il lavoro particolarmente usurante che svolgono".

Inoltre Tajani, rispondendo ad una domanda sulle spese per la difesa in manovra rispetto a quelle della sanità, ha specificato che "senza sicurezza non c'è libertà". "Sicurezza per esempio sono le missioni militari che garantiscono la libertà di navigazione alle nostre navi mercantili", ha detto, come la missione Aspides che "serve proprio a difendere la nostra economia, e questo è fondamentale. Chi garantisce la lotta contro l'immigrazione? Chi garantisce il controllo del territorio contro la malavita? Chi garantisce la sicurezza nelle nostre stazioni? Sono donne e uomini che indossano uniformi", ha sottolineato Tajani parlando inoltre delle attività a sostegno della popolazione palestinese "realizzate dai militari".

"Quindi quando si parla di sicurezza bisogna non fare propaganda - ha aggiunto - ma andare a leggere capitolo per capitolo quello che si fa compresa la retribuzione di uomini e donne che rischiano la vita tutti i giorni" ribadendo che "per garantire la nostra libertà e la nostra sicurezza non possiamo non spendere per la sicurezza".