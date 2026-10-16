Manovra, Tajani a "Mattino Cinque": "No tax area per giovani fino a 35 anni ed esenzione bollo per prime auto"

Il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani è intervenuto in diretta a "Mattino Cinque" su Canale 5 per commentare la Manovra. "Abbiamo scritto soltanto i titoli, adesso bisogna svolgere il tema, vedere come declinare queste posizioni. È chiaro che la priorità sono le famiglie e le imprese, quindi anche noi continueremo a fare proposte", ha specificato il vicepremier.
Esenzione bollo e No tax area - Per Tajani l'esezione del bollo auto andrebbe esteso a tutte le prime auto. Inoltre propone una no tax area per gli under35 "in modo da agevolare i giovani che iniziano la loro attività lavorativa per poi crearsi anche una famiglia". "Si può pensare anche a una decisione di dare libertà sull'utilizzo nei primi anni del Tfr - ha specificato il vicepremier - e pensiamo all'abbassamento dell'Irpef, pensiamo anche a far sì che il nostro sistema possa avere una complessiva riduzione della pressione fiscale".
Sanità - La proposta è di anticipare il beneficio sulle spese sanitarie. "Come sapete, oggi si possono detrarre le spese sanitarie nell'anno successivo a quello nelle quali vengono effettuate. Noi diciamo di anticipare nell'anno stesso, vediamo in quale forma: ci può essere per esempio una card che permette magari agli anziani di poter avere una somma a disposizione per effettuare spese sanitarie, penso alle cure dentali, alle cure oculistiche, quelle che sono fuori dal Servizio sanitario nazionale, o l'acquisto di medicine particolarmente costose".
La tassa sugli extraprofitti - ll leader di Forza italia ha specificato che "tratteremo, parleremo, vedremo quali saranno le cose da fare, vediamo come trovare le risorse. Si parla di un intervento del mondo finanziario, è chiaro che per Forza Italia non esiste l'ipotesi di una tassa sugli extraprofitti". "Per Forza Italia è fondamentale che ci sia una scelta concordata e non una scelta imposta - ha aggiunto - perché quando si cominciano a mettere le tasse si sa dove si inizia e non si sa dove si finisce". "Io propongo un dialogo forte - ha specificato il vicepremier - concreto con tutto il mondo finanziario e con quei settori che possono dare un contributo volontario".
Riduzione tasse - Il vicepremier, commentando i dati sull'aumento della pressione fiscale, ha specificato che la diminuzione delle tasse è una priorità per Forza Italia sostenendo che di conseguenza così "aumentano i consumi, la produzione industriale e anche le entrate dello Stato". "È chiaro che noi tutto quello che possiamo fare per ridurre il fardello fiscale sulle spalle degli italiani lo facciamo, lo faremo" ha aggiunto il ministro degli esteri.
Spese per la difesa e sicurezza - In questo ambito ha specificato il vicepremier che ci sarà "un tema molto importante che riguarda la previdenza dedicata ai militari e forze dell'ordine, visto il lavoro particolarmente usurante che svolgono".
Inoltre Tajani, rispondendo ad una domanda sulle spese per la difesa in manovra rispetto a quelle della sanità, ha specificato che "senza sicurezza non c'è libertà". "Sicurezza per esempio sono le missioni militari che garantiscono la libertà di navigazione alle nostre navi mercantili", ha detto, come la missione Aspides che "serve proprio a difendere la nostra economia, e questo è fondamentale. Chi garantisce la lotta contro l'immigrazione? Chi garantisce il controllo del territorio contro la malavita? Chi garantisce la sicurezza nelle nostre stazioni? Sono donne e uomini che indossano uniformi", ha sottolineato Tajani parlando inoltre delle attività a sostegno della popolazione palestinese "realizzate dai militari".
"Quindi quando si parla di sicurezza bisogna non fare propaganda - ha aggiunto - ma andare a leggere capitolo per capitolo quello che si fa compresa la retribuzione di uomini e donne che rischiano la vita tutti i giorni" ribadendo che "per garantire la nostra libertà e la nostra sicurezza non possiamo non spendere per la sicurezza".