Elezioni comunali, Tajani: "Vogliamo governare Milano, Perego incarna spirito della città"

"Milano è la città che noi vogliamo governare". Lo ha detto il leader di Forza Italia Antonio Tajani dal palco dell'evento promosso in città "L'ottimismo della volontà". "E vogliamo che abbia un sindaco che sia in sintonia identitaria con lo spirito della città, per questo abbiamo proposto Matteo Perego di Cremnago - ha aggiunto -, non perché avesse solo la tessera di FI ma perché incarna lo spirito di milanesità di cui ha bisogno la città, quello spirito di rinnovamento ma anche di comprensione". Il leader di FI e vicepremier ha anche dato delle anticipazioni sulla prossima Manovra finanziaria.
"Perego incarna spirito della città"
"Gli umori della città non sono quelli della sinistra e neanche quelli di estrema destra - ha aggiunto ancora Tajani parlando della corsa a sindaco. - Milano ha bisogno di essere amata e compresa e ha bisogno di un sindaco immedesimato nella città, nel cuore dei milanesi. Da quelli delle periferie a quelli del centro. La nostra visione di città non è centralista". Per questo "vogliamo che Milano abbia un sindaco in sintonia con la città - ha concluso -, perché non può essere abbandonata a sè stessa e il ruolo del sindaco è determinante".
Manovra, Tajani: no tax per giovani e spese mediche detraibili subito
Nel confronto in maggioranza sulla Manovra economica "porteremo le nostre proposte a sostegno delle imprese, sempre con politiche che aiutano a creare il benessere dei cittadini. Per non lasciare indietro nessuno come diceva Berlusconi, soprattutto giovani e anziani". Lo ha detto il leader di Forza Italia Antonio Tajani dal palco dell'evento "L'ottimismo della volontà" a Milano.
"Nella Manovra presenteremo agli alleati alcune proposte maturate nel nostro movimento giovanile e con il gruppo al Senato - ha spiegato, - per dare vita a una no tax area per i giovani, perché possano essere agevolati fino a 35 anni. Poi vogliamo mantenere l'impegno preso per i pensionati, quella di detassare le tredicesime anche per i pensionati che hanno diritto ad arrivare a fine mese. Siamo il partito che si batte per i diritti e anche quello di arrivare a fine mese è sacrosanto". Così come "il diritto alla salute deve essere tutelato, e per noi si deve iniziare a dedurre le spese per le cure nell'anno in cui si fanno le spese, non l'anno dopo. Serve una sanità a misura di persona".
"Con dialogo ottenuto di più che con odiose tasse extraprofitti"
"Abbiamo imposto una scelta diversa per quanto riguarda il contributo di banche, assicurazioni e grandi aziende, non perché non vogliamo che diano un contributo ma è il metodo. Il metodo che abbiamo imposto è quello del dialogo e del confronto senza imporre tasse. Abbiamo ottenuto di più che imponendo una odiosa tassa sugli extraprofitti, anche perché mi devono spiegare in diritto ed economia cosa sono gli extraprofitti e chi li decide, un oscuro burocrate di Bruxelles o qualche funzionario rintanato in una stanza di un ministero?", ha aggiunto il leader di FI e vicepremier Antonio Tajani chiudendo l'evento. "La vittoria sul metodo è stato fondamentale e abbiamo ottenuto anche sull'energia, un risultato migliore senza spaventare i mercati. Se un'impresa viene tartassata con le tasse nessuno viene a investire nel nostro Paese".
"Grazie alla famiglia Berlusconi per suggerimenti e proposte"
"Milano è la città dove vivono gli eredi di Silvio Berlusconi, che voglio ringraziare per il contributo affettuoso e prezioso di idee, di suggerimenti e di proposte", ha spiegato il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani dal palco dell'evento. "Abbiamo scelto Milano per questo evento perché è la capitale economica del Paese, una grande capitale economica europea - ha aggiunto. -Milano è la città che fornisce più innovazione, per permettere al Paese di competere. Milano per noi di Forza Italia rappresenta il cuore e la storia del nostro movimento, Milano è la città dove è nata Forza Italia, la città dove è nato Silvio Berlusconi".