Elezioni comunali, Tajani: "Vogliamo governare Milano, Perego incarna spirito della città"

"Abbiamo imposto una scelta diversa per quanto riguarda il contributo di banche, assicurazioni e grandi aziende, non perché non vogliamo che diano un contributo ma è il metodo. Il metodo che abbiamo imposto è quello del dialogo e del confronto senza imporre tasse. Abbiamo ottenuto di più che imponendo una odiosa tassa sugli extraprofitti, anche perché mi devono spiegare in diritto ed economia cosa sono gli extraprofitti e chi li decide, un oscuro burocrate di Bruxelles o qualche funzionario rintanato in una stanza di un ministero?", ha aggiunto il leader di FI e vicepremier Antonio Tajani chiudendo l'evento. "La vittoria sul metodo è stato fondamentale e abbiamo ottenuto anche sull'energia, un risultato migliore senza spaventare i mercati. Se un'impresa viene tartassata con le tasse nessuno viene a investire nel nostro Paese".