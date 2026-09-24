Antonio Tajani: "Bollo auto mancetta elettorale? Si vota tra un anno"

"Si vota tra un anno: ogni cosa che facciamo è una mancetta elettorale?" Con queste parole Antonio Tajani interviene in collegamento a "Dritto e Rovescio" per difendere l'abolizione del bollo nel 2027 per le auto fino a 80 kW e per i motocicli.
"È un provvedimento del quale Berlusconi parlava già nel 2017, era una nostra scelta storica e arrivati al momento opportuno lo abbiamo fatto", ha proseguito il vicepremier e ministro degli Esteri, collegato da New York per partecipare all'Assemblea Generale dell'Onu.
Nella trasmissione di Retequattro, Tajani ha parlato del decreto appena entrato in vigore: "Lo abbiamo fatto in maniera straordinaria per il 2027, ma con la prossima Manovra lo stabilizzeremo e sarà una decisione in perfetta linea con quello che fece Berlusconi con il taglio dell'Imu".
Il leader di Forza Italia ha parlato anche delle prossime mosse del governo: "Stiamo lavorando per risanare l'economia e nonostante non si sia potuti uscire dalla procedura di infrazione andremo avanti con una manovra fiscale che cercherà di ridurre ancora di più le tasse".
"Abbiamo abolito già il bollo per il 70% del parco auto, si potrà ancora ridurre l'Irpef, si potrà lavorare per esempio per ridurre il fardello fiscale sulle tredicesime, una delle proposte che Forza Italia metterà sul tavolo per discuterla con la maggioranza", ha aggiunto.