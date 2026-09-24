Antonio Tajani: "Bollo auto mancetta elettorale? Si vota tra un anno"

"È un provvedimento del quale Berlusconi parlava già nel 2017, era una nostra scelta storica e arrivati al momento opportuno lo abbiamo fatto", ha proseguito il vicepremier e ministro degli Esteri, collegato da New York per partecipare all'Assemblea Generale dell'Onu.



Nella trasmissione di Retequattro, Tajani ha parlato del decreto appena entrato in vigore: "Lo abbiamo fatto in maniera straordinaria per il 2027, ma con la prossima Manovra lo stabilizzeremo e sarà una decisione in perfetta linea con quello che fece Berlusconi con il taglio dell'Imu".