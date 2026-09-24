Russia, ora la Cia suona l'allarme nel Mediterraneo: "Mosca prepara attacchi con droni contro Italia, Spagna e Francia"

Il mirino del Cremlino presto potrebbe spostarsi dalla regione baltica a quella mediterranea. Secondo El Mundo la Cia avrebbe già informato i governi di Francia, Spagna e Italia della concreta minaccia che li aspetta. Stando a quanto raccolto dagli 007 americani, Mosca starebbe preparando attacchi e azioni di disturbo con droni Gerbera. Velivoli senza pilota che - per le piccole dimensioni e un'autonomia di volo fino a 600 chilometri - l'esercito russo potrebbe facilmente nascondere in container e lanciare dal ponte di una nave nel Mediterraneo. "Non è affatto difficile", ha spiegato al quotidiano spagnolo una fonte vicina al ministero della Difesa lituano.