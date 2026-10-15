Manovra da 23,5 miliardi nel 2027, coperture anche dai tagli ai ministeri e dai giochi

La tutela del potere d’acquisto delle famiglie, soprattutto di quelle più fragili, è indicata dal governo come una priorità della politica di bilancio. Alle politiche familiari e alla spesa sociale è destinato lo 0,21% del Pil, pari a circa 5 miliardi di euro. È la voce più consistente tra gli interventi riportati nelle tabelle. Altri 2,15 miliardi sono previsti per le misure fiscali, i cui dettagli saranno definiti nel disegno di legge di bilancio. Le scelte si inseriscono in uno scenario condizionato dalle tensioni geopolitiche e dalle ricadute sui prezzi dell’energia, che pesano sui bilanci delle famiglie e sulla competitività delle aziende.