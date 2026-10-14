Guerra Iran, Moody's: "Conflitto costato 2mila dollari a ogni famiglia americana"

"Quasi 2mila dollari. Secondo i miei calcoli, questo è quanto è costata la guerra in Iran alla famiglia americana media da quando è iniziata, quasi otto mesi fa. A livello nazionale, il totale ammonta a 265 miliardi di dollari". Così su X Mark Zandi, capo economista di Moody's Analytics. "L'aumento dei prezzi dell'energia è il fattore che incide maggiormente sui costi. Un gallone di benzina normale costa 4,37 dollari, in aumento rispetto ai poco meno di 3 dollari di prima della guerra. Il gasolio supera i 6 dollari e il carburante per aerei è quasi raddoppiato. Con l'avvicinarsi dell'inverno, anche il prezzo molto più alto del combustibile per il riscaldamento domestico contribuisce ad aumentare i costi", ha spiegato Zandi.