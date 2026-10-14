Iran, Media: "Trump e Netanyahu hanno parlato di un attacco prima delle elezioni"

Durante il colloquio, Netanyahu avrebbe espresso preoccupazione per informazioni dell'intelligence israeliana secondo cui l'Iran starebbe compiendo passi preoccupanti per ricostituire il proprio programma nucleare. La telefonata tra il premier israeliano e Trump sarebbe avvenuta prima che il presidente statunitense dichiarasse di non voler attaccare l'Iran prima delle elezioni di metà mandato. Secondo le fonti citate le forze armate israeliane e statunitensi restano in stato di allerta e stanno completando i preparativi per essere pronte nel caso in cui Trump cambiasse idea.