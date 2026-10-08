Iran, l'ordine del Pentagono all'esercito Usa: "Preparatevi a nuovi attacchi, forse prima delle Midterm"

Secondo quanto appreso dal media americano, la direttiva non indicava una data specifica per l'avvio degli attacchi e il presidente Donald Trump non avrebbe ancora preso decisioni definitive. Tuttavia, fonti di Usa e Israele hanno affermato che l'azione potrebbe avvenire prima delle Midterm di novembre e, forse, addirittura prima delle elezioni israeliane del 27 ottobre. Nel mirino ci sarebbero obiettivi energetici, infrastrutturali e nucleari iraniani. In ogni caso, come hanno riferito alcune fonti ad Axios, le probabilità che i raid siano sferrati prima delle elezioni di Midterm "non sono elevate, ma non lo escludiamo".