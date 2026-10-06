Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito gli elevati prezzi della benzina pagati dagli automobilisti statunitensi un "piccolo prezzo da pagare per mantenere il mondo al sicuro e mantenere al sicuro il nostro Paese". Trump e' tornato sul tema durante un comizio elettorale a Grand Island, in Nebraska, in vista delle elezioni di meta' mandato del 3 novembre. Durante il comizio il presidente ha erroneamente affermato che il prezzo del petrolio sia oggi inferiore a quello registrato durante l'amministrazione del suo predecessore Joe Biden e ha previsto che il costo della benzina scendera' sotto 1,85 dollari al gallone (3,8 litri) "in un periodo di tempo molto breve". Secondo il presidente, il calo potrebbe verificarsi prima delle elezioni di meta' mandato o subito dopo. Trump ha quindi ribadito che gli Stati Uniti non permetteranno all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare, presentando il prezzo piu' elevato dei carburanti come un costo necessario della sicurezza nazionale e internazionale. Il tema dei prezzi della benzina e' diventato particolarmente sensibile per l'amministrazione in vista del voto di novembre.