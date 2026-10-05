Yemen, il governo rivendica 1.122 attacchi contro gli Houthi: "Uccisi 1.747 combattenti"

Le forze governative yemenite hanno rivendicato 1.122 attacchi contro posizioni degli Houthi, tra cui postazioni di artiglieria, lanciarazzi e centri di comando e controllo. Il portavoce delle forze armate, il generale di brigata Majid Abdullah al Nuzaili, ha riferito che le operazioni sono state condotte con aerei, droni, missili, razzi, artiglieria e cecchini nelle province di Saada, al Jawf, Taiz e lungo la costa. Secondo il bilancio fornito da Nuzaili, 1.747 combattenti Houthi sarebbero stati uccisi. Le autorità yemenite hanno inoltre affermato che gli attacchi hanno distrutto o danneggiato 364 veicoli, mezzi e sistemi utilizzati per le operazioni e i rifornimenti militari. Le cifre non sono state verificate indipendentemente. La rivendicazione arriva mentre il governo yemenita internazionalmente riconosciuto conduce una nuova offensiva per riconquistare i territori ancora controllati dagli Houthi, dopo la ripresa dei combattimenti su diversi fronti.