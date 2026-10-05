Yemen, il governo rivendica 1.122 attacchi contro gli Houthi: "Uccisi 1.747 combattenti"

© Afp
Le forze governative yemenite hanno rivendicato 1.122 attacchi contro posizioni degli Houthi in diverse aree del Paese. Secondo il portavoce delle forze armate, Majid Abdullah al Nuzaili, le operazioni hanno colpito postazioni di artiglieria, lanciarazzi e centri di comando. Il bilancio fornito dalle autorità parla di 1.747 combattenti Houthi uccisi e 364 mezzi e sistemi distrutti o danneggiati. L'offensiva arriva mentre restano elevate le tensioni sulle rotte marittime della regione, dove sono aumentati gli attacchi alle navi. Nonostante i rischi, secondo i dati provvisori di Kpler, alla fine di settembre le esportazioni di greggio dal Medio Oriente hanno superato in quattro giorni su sette i livelli precedenti alla guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran, raggiungendo picchi compresi tra 19,5 e 22,5 milioni di barili al giorno. Prima del conflitto la media era di circa 18 milioni di barili quotidiani.
Le esportazioni di greggio dal Medio Oriente hanno superato i livelli precedenti alla guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran in quattro dei sette giorni dell'ultima settimana di settembre, nonostante l'aumento degli attacchi alle navi nella regione. Secondo dati provvisori della società di monitoraggio navale Kpler, i volumi hanno raggiunto tra 19,5 e 22,5 milioni di barili al giorno il 24 settembre e dal 27 al 29 settembre, contro una media di 18 milioni di barili al giorno nel periodo precedente all'inizio del conflitto. La media mobile su sette giorni si attestava a 18,5 milioni di barili al giorno il primo ottobre. Il dato comprende i transiti attraverso lo Stretto di Hormuz e il Mar Rosso, le esportazioni dai terminali e i trasferimenti da nave a nave nel Golfo di Oman. Sono però aumentati i rischi per la navigazione: secondo la società di intelligence marittima Marisks, tra il 28 settembre e i primi giorni di ottobre 2026 sono stati registrati almeno sette attacchi contro navi nello Stretto di Hormuz, mentre l'agenzia britannica per la sicurezza marittima Ukmto ha segnalato almeno un attacco al giorno nello Stretto o nel Golfo di Aden dal 2 ottobre.
Le forze governative yemenite hanno rivendicato 1.122 attacchi contro posizioni degli Houthi, tra cui postazioni di artiglieria, lanciarazzi e centri di comando e controllo. Il portavoce delle forze armate, il generale di brigata Majid Abdullah al Nuzaili, ha riferito che le operazioni sono state condotte con aerei, droni, missili, razzi, artiglieria e cecchini nelle province di Saada, al Jawf, Taiz e lungo la costa. Secondo il bilancio fornito da Nuzaili, 1.747 combattenti Houthi sarebbero stati uccisi. Le autorità yemenite hanno inoltre affermato che gli attacchi hanno distrutto o danneggiato 364 veicoli, mezzi e sistemi utilizzati per le operazioni e i rifornimenti militari. Le cifre non sono state verificate indipendentemente. La rivendicazione arriva mentre il governo yemenita internazionalmente riconosciuto conduce una nuova offensiva per riconquistare i territori ancora controllati dagli Houthi, dopo la ripresa dei combattimenti su diversi fronti.