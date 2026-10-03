Il presidente americano sulla situazione in Iran ha aggiunto: "Abbiamo dovuto fare il lavoro sporco contro i bulli del Medio Oriente. Andava fatto anni fa, anche da parte di altre nazioni". Intanto emerge che il tycoon starebbe valutando l'ipotesi di riprendere gli attacchi massicci su Teheran dopo le elezioni del 3 novembre. Trump ha ribadito negli ultimi giorni di valutare il rilancio di una campagna di bombardamenti nelle prossime settimane. "Ora devo prendere una decisione: o l'Iran firma l'accordo, oppure non esisterà più", ha minacciato. Le navi, i caccia, i Marines e il personale della Marina in viaggio arriveranno nell'area entro fine novembre, secondo quanto ha riportato il Wall Street Journal.