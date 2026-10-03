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Medio Oriente, Trump: "La guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm" | Raid israeliano su Gaza City, colpito un condominio: 5 morti
Il presidente americano sarebbe pronto a dispiegare altre truppe in Medio Oriente: "Ora devo prendere una decisione: o l'Iran firma l'accordo, oppure non esisterà più"
© Ansa
"La guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm". Donald Trump nel corso di un comizio in Alabama in vista delle elezioni di metà mandato del prossimo 3 novembre, torna a parlare del conflitto in Medio Oriente. Il tycoon si starebbe preparando all'escalation contro Teheran aumentando la pressione contro il Paese: il Pentagono ha infatti inviato in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco che è incentrato sulla portaerei Uss Theodore Roosevelt e su altre navi del Corpo dei Marines, pari a un contingente aggiuntivo di 9-10mila effettivi. Intanto nella notte un raid israeliano ha colpito un condominio a Gaza: almeno cinque i morti.
Trump: "Guerra in Iran finirà dopo le Midterm"
Il presidente americano sulla situazione in Iran ha aggiunto: "Abbiamo dovuto fare il lavoro sporco contro i bulli del Medio Oriente. Andava fatto anni fa, anche da parte di altre nazioni". Intanto emerge che il tycoon starebbe valutando l'ipotesi di riprendere gli attacchi massicci su Teheran dopo le elezioni del 3 novembre. Trump ha ribadito negli ultimi giorni di valutare il rilancio di una campagna di bombardamenti nelle prossime settimane. "Ora devo prendere una decisione: o l'Iran firma l'accordo, oppure non esisterà più", ha minacciato. Le navi, i caccia, i Marines e il personale della Marina in viaggio arriveranno nell'area entro fine novembre, secondo quanto ha riportato il Wall Street Journal.
Missili Patriot per proteggere impianti in Arabia saudita e Qatar
Intanto, nelle ultime settimane, le forze armate americane hanno inviato due ulteriori batterie di missili Patriot per proteggere gli impianti petroliferi e di gas in Arabia Saudita e Qatar. Lo scenario vede gli Stati Uniti puntare a rassicurare i due alleati sulla protezione delle loro infrastrutture strategiche dalle aggressioni di Teheran, a maggior ragione nell'eventualità che Trump decida di far ripartire "importanti operazioni di combattimento" contro l'Iran.
Nella notte raid israeliano su Gaza
Intanto nella notte almeno cinque persone, tra cui quattro donne, sono rimaste uccise in seguito di un raid israeliano che ha colpito un condominio a ovest di Gaza City. Si contano anche diversi feriti. Testimoni oculari hanno riferito all'agenzia di stampa kuwaitiana Kuna che il bombardamento ha distrutto diverse unità abitative e ha provocato incendi all'interno della struttura. Il personale della protezione civile ha spento le fiamme ed estratto le vittime dalle macerie.
L'attacco si inserisce in un contesto di intensificazione dei raid aerei israeliani nel centro di Gaza City, accompagnati da operazioni di demolizione su larga scala nei quartieri orientali e da colpi d'arma da fuoco diretti contro i civili sfollati in fuga dalle zone colpite.