carburanti

Trump valuta lo stop all'export di diesel per frenare i prezzi

Secondo il Financial Times, il presidente tiene sul tavolo il blocco delle esportazioni mentre il diesel ha raggiunto 6,53 dollari al gallone

30 Set 2026 - 08:09
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Afp

© Afp

Donald Trump valuta una stretta sulle esportazioni americane di diesel nel tentativo di aumentare la disponibilità di carburante negli Stati Uniti e contenerne il prezzo. L'ipotesi è al centro di un confronto alla Casa Bianca e, secondo il Financial Times, al presidente sono state presentate diverse possibilità d'intervento. Al momento non è stata presa alcuna decisione. La questione è diventate delicata in vista delle elezioni di metà mandato previste per novembre. Il diesel negli Stati Uniti ha raggiunto 6,53 dollari al gallone, oltre il 70% in più risetto ai livelli precedenti alla guerra con l'Iran. 

Google Preferred Site

Casa Bianca divisa

 A spingere per un intervento sono alcuni repubblicani, tra cui il senatore dell'Iowa Chuck Grassley, preoccupati per l'impatto dei rincari su agricoltori e autotrasportatori. Sul fronte opposto si sono schierate le grandi compagnie petrolifere. Contrari al divieto risultano anche il segretario all'Energia Chris Wright, il segretario all'Interno Doug Burgum e il segretario al Tesoro Scott Bessent. Tra i rischi presi in considerazione c'è quello di un aumento di prezzi nelle aree degli Stati Uniti che dipendono maggiormente da carburanti importati. 

Ti potrebbe interessare

videovideo
diesel
donald trump

Sullo stesso tema