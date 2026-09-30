Trump valuta lo stop all'export di diesel per frenare i prezzi

Donald Trump valuta una stretta sulle esportazioni americane di diesel nel tentativo di aumentare la disponibilità di carburante negli Stati Uniti e contenerne il prezzo. L'ipotesi è al centro di un confronto alla Casa Bianca e, secondo il Financial Times, al presidente sono state presentate diverse possibilità d'intervento. Al momento non è stata presa alcuna decisione. La questione è diventate delicata in vista delle elezioni di metà mandato previste per novembre. Il diesel negli Stati Uniti ha raggiunto 6,53 dollari al gallone, oltre il 70% in più risetto ai livelli precedenti alla guerra con l'Iran.