FlyDubai, il "Wall Street Journal": "Il copilota aveva ricevuto un divieto di volo dall'Oman per radicalizzazione"

Il copilota della FlyDubai che ha accoltellato il comandante e ha fatto precipitare in picchiata il volo 1073 era stato precedentemente interdetto al volo dall'Oman per il timore che avesse adottato posizioni ideologiche radicali. Lo riporta il Wall Street Journal, citando persone informate sui fatti. Nonostante il divieto, il pilota, cittadino omanita, era stato assunto da FlyDubai, ottenendo così l'abilitazione a operare sulla delicata rotta che collega gli Emirati Arabi Uniti a Israele. La testata americana riferisce inoltre che non è stato possibile stabilire se l'Oman abbia condiviso con altri Paesi o compagnie aeree le preoccupazioni sulla radicalizzazione del pilota, né è stato possibile conoscere la natura di tale radicalizzazione.