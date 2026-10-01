FlyDubai, il passeggero eroe che ha pilotato per un momento l'aereo: "Ho imparato dalle serie tv"

FlyDubai, Netanyahu accoglie i passeggeri-eroi a Tel Aviv: "Meritate la medaglia"
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Yaniv Hayun, insieme ad altri passeggeri, è riuscito a fermare il co-pilota omanita che aveva appena accoltellato il pilota indiano
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"Sai manovrare un Boeing?", è la domanda che il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha posto a Yaniv Hayun, il passeggero-eroe che è riuscito a evitare che il volo FlyDubai - dove si è verificata la colluttazione tra piloti - si schiantasse rovinosamente al suolo. "Ho qualche esperienza perché guardo sempre Mayday/Air Crash Investigation", è stata la sua risposta. Hayun, forte della sua conoscenza data dalla visione della serie televisiva che ricostruisce nei dettagli gli incidenti aerei è riuscito a prendere tra le mani la cloche del volo Dubai-Tel Aviv sul quale stava viaggiando e a rallentare la picchiata del velivolo stesso, prima di passare il controllo al pilota fuori servizio.
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Yaniv Hayun si scusa con il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, per non essersi potuto cambiare in vista del loro incontro. Ha ancora la maglietta sporca del sangue del co-pilota che ha tentato di dirottare il volo partito da Dubai con destinazione Tel Aviv. "È suo, purtroppo non siamo riusciti a ucciderlo, ci vorrà però un po' di tempo prima che si riprenda", afferma Hayun in riferimento al co-pilota omanita che avrebbe tentato di far schiantare l'aereo carico di passeggeri israeliani accoltellando il pilota indiano che si trovava in cabina insieme a lui.
Il passeggero-eroe racconta di aver preso tra le mani la cloche dell'aereo e di essere così riuscito a rallentare la picchiata del velivolo prima di passare il controllo dell'aeromobile al pilota fuori servizio che si trovava a bordo. "Sai manovrare un Boeing?" gli chiede il premier dopo aver sentito quanto affermato da Hayun. "Ho qualche esperienza perché guardo sempre Mayday/Air Crash Investigation", risponde lui attribuendo il suo "saper manovrare un Boeing" alla serie televisiva che ricostruire nei dettagli gli incidenti aerei.