FlyDubai, il passeggero eroe che ha pilotato per un momento l'aereo: "Ho imparato dalle serie tv"

"Sai manovrare un Boeing?", è la domanda che il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha posto a Yaniv Hayun, il passeggero-eroe che è riuscito a evitare che il volo FlyDubai - dove si è verificata la colluttazione tra piloti - si schiantasse rovinosamente al suolo. "Ho qualche esperienza perché guardo sempre Mayday/Air Crash Investigation", è stata la sua risposta. Hayun, forte della sua conoscenza data dalla visione della serie televisiva che ricostruisce nei dettagli gli incidenti aerei è riuscito a prendere tra le mani la cloche del volo Dubai-Tel Aviv sul quale stava viaggiando e a rallentare la picchiata del velivolo stesso, prima di passare il controllo al pilota fuori servizio.