1 di 5
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

il ringraziamento per aver sventato un altro 11 Settembre

FlyDubai, Netanyahu accoglie i passeggeri-eroi a Tel Aviv: "Meritate la medaglia"

L'aereo sostitutivo è atterrato all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv tra canti, cori e preghiere; il primo ministro israeliano: "Salvate molte vite"

30 Set 2026 - 22:08
5 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su

Il primo ministro israeliano, Benyamin Netanyahu, ha accolto all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv i passeggeri eroi che hanno sventato il dirottamento del volo FlyDubai costretto a un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita dopo che il copilota omanita ha accoltellato il pilota indiano cercando poi di far schiantare l'aereo al suolo. A bordo, circa 180 viaggiatori: alcuni di loro hanno avuto un ruolo fondamentale nel bloccare per tempo l'aggressore. A Yaniv Hayon, il passeggero con la t-shirt insanguinata, Netanyah ha detto: "Sei un eroe. Meriti una medaglia al valore a livello mondiale".

flydubai
benjamin netanyahu