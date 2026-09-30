FlyDubai, Netanyahu accoglie i passeggeri-eroi a Tel Aviv: "Meritate la medaglia"

Il primo ministro israeliano, Benyamin Netanyahu, ha accolto all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv i passeggeri eroi che hanno sventato il dirottamento del volo FlyDubai costretto a un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita dopo che il copilota omanita ha accoltellato il pilota indiano cercando poi di far schiantare l'aereo al suolo. A bordo, circa 180 viaggiatori: alcuni di loro hanno avuto un ruolo fondamentale nel bloccare per tempo l'aggressore. A Yaniv Hayon, il passeggero con la t-shirt insanguinata, Netanyah ha detto: "Sei un eroe. Meriti una medaglia al valore a livello mondiale".