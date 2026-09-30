Volo FlyDubai, "prega tutto il giorno": ecco chi è il copilota accoltellatore | Netanyahu: "La vittima è un vero eroe"
Secondo un collega l'omanita è "un estremista religioso che si rifiuta di stringere la mano alle donne". Il ferito è invece un indiano con 15 anni di esperienza alla cloche
A sinistra, Smith Machachar, il pilota indiano accoltellato a bordo del volo FlyDubai © Ansa
Emergono nuovi dettagli sul volo dirottato della FlyDubai diretto a Tel Aviv e costretto all'atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita. Il copilota omanita che avrebbe tentato di far schiantare l'aereo carico di passeggeri israeliani, accoltellando il pilota indiano in cabina con lui, è stato descritto da un collega come "un estremista religioso". Netanyahu: "La vittima è un vero eroe".
"Non stringeva la mano alle donne"
Il testimone ha dichiarato al canale televisivo israeliano Channel 16 che l'uomo si era unito alla compagnia FlyDubai solo otto mesi fa. "Prega in modo eccessivo durante tutta la giornata e si rifiuta di stringere la mano alle donne", ha sottolineato. Le affermazioni sono state rilanciate dal Times of Israel.
Netanyahu: "La vittima è un eroe"
Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha definito "un vero eroe" il pilota indiano del volo Flydubai diretto a Tel Aviv, aggredito questa mattina dal copilota. "Un plauso al pilota indiano, il capitano Smit Machchhar, per il suo straordinario coraggio - ha scritto il premier su X - nonostante fosse stato accoltellato e gravemente ferito, ha reagito, ha resistito, ha aperto la porta della cabina di pilotaggio e ha permesso ai passeggeri e all'equipaggio di neutralizzare l'aggressore, scongiurando così una catastrofe in volo". "Ha salvato la vita a 174 persone, tra cui cittadini israeliani e di altre nazionalità - ha rimarcato - auguro al capitano Machchhar una pronta e completa guarigione. È un vero eroe".
Come riporta la testata israeliana Ynet, riprendendo il suo profilo Linkedin, il pilota accoltellato, Smith Machchar, vanta 15 anni di esperienza nel settore delle compagnie aeree commerciali. Si era unito alla compagnia Emirates nel giugno 2022, dopo 11 anni trascorsi con la compagnia aerea low-cost indiana SpiceJet. L'uomo, che ha lottato per bloccare il copilota che tentava di rompere i comandi e nonostante le ferite ha aperto la porta della cabina, ha ricoperto il ruolo di "comandante-istruttore" e a quanto pare ha accumulato più di 10mila ore di volo.