Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha definito "un vero eroe" il pilota indiano del volo Flydubai diretto a Tel Aviv, aggredito questa mattina dal copilota. "Un plauso al pilota indiano, il capitano Smit Machchhar, per il suo straordinario coraggio - ha scritto il premier su X - nonostante fosse stato accoltellato e gravemente ferito, ha reagito, ha resistito, ha aperto la porta della cabina di pilotaggio e ha permesso ai passeggeri e all'equipaggio di neutralizzare l'aggressore, scongiurando così una catastrofe in volo". "Ha salvato la vita a 174 persone, tra cui cittadini israeliani e di altre nazionalità - ha rimarcato - auguro al capitano Machchhar una pronta e completa guarigione. È un vero eroe".