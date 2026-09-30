Volo dirottati, dalla tragedia delle Torri Gemelle al caso del volo Dubai-Tel Aviv: tutti i precedenti
Sono trascorsi 25 anni da quando, negli Usa, quasi 3mila persone persero la vita a seguito degli schianti di quattro velivoli dirottati da 19 terroristi di Al-Qaeda. Dopo quella tragedia non si verificarono più fatti dalla portata così devastante eppure, negli anni, sono stati diversi i tentativi di dirottamento aereo
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Dall'attacco jihadista alle Torri Gemelle di New York avvenuto l'11 settembre del 2001 al "tentativo di attacco jihadista" - così definito dal ministro della Difesa israeliano, Israel Katz - del 30 settembre su un volo che stava viaggiando da Dubai a Tel Aviv. Sono trascorsi 25 anni da quando 2.977 persone persero la vita a seguito degli schianti di quattro velivoli dirottati da 19 terroristi di Al-Qaeda. Dopo quella tragedia non si verificarono più fatti dalla portata così devastante eppure, negli anni, sono stati diversi i tentativi di dirottamento aereo. Nella maggior parte dei casi gli attacchi sono stati sventati dal coraggio del personale di bordo e dei passeggeri. In altri, più rari, i velivoli si sono schiantati provocando la morte di tutti coloro che si trovavano a bordo.
Tutti i precedenti
3 ottobre 2006, volo Turkish Airlines
Un uomo prese il controllo di un volo partito dall'Albania con destinazione Turchia. L'aereo trasmise segnali di dirottamento e venne poi intercettato da caccia greci che lo scortarono fino a Brindisi dove atterrò. Il dirottatore venne successivamente arrestato, non ci fu nessuna vittima.
15 febbraio 2007, volo Air Mauritanie
Un Boeing 737 fu dirottato durante il volo Nouakchott - Las Palmas. L'intento del dirottatore era quello di raggiungere Parigi. Il velivolo, invece, fu fatto atterrare presso una base aerea alle Canarie dove l'uomo venne arrestato.
18 agosto 2007, volo Atlasjet
Due uomini presero il controllo del volo MD-80 partito da Nicosia con destinazione Istanbul. I due dichiararono di voler raggiungere Teheran. L'aereo atterrò ad Antalya e i passeggeri riuscirono a sbarcare serenamente. I due furono successivamente arrestati.
8 febbraio 2008, volo Eagle Airways
Una donna tentò di dirottare un volo in Nuova Zelenda ferendo entrambi i piloti e un passeggero. La donna chiese di essere portate in Australia e sostenne di avere con sé degli esplosivi che però non furono trovati. L'aereo atterrà a Christchurch, a Sud del Paese.
26 agosto 2008, volo Sun Air
Un Boeing 737 fu dirottato in Sudan. I due dirottatori chiedevano di essere portati in Francia. L'aereo, invece, fu fatto atterrare a Kufra, in Libia. Dopo circa 24 ore i due si arresero alle forze dell'ordine.
9 settembre 2009, volo AeroMéxico
Un uomo prese il controllo di un Boeing 737 durante il volo da Cancún a Città del Messico, affermando di avere una bomba e chiedendo di parlare con il presidente messicano. L'aereo atterrò a Città del Messico e il dirottatore fu arrestato. Non ci furono vittime.
5 gennaio 2011, volo Turkish Airlines
Tentativo di dirottamento durante il volo Oslo–Istanbul. Un uomo sostenne di avere una bomba e chiese di tornare in Norvegia; alcuni passeggeri riuscirono a sopraffarlo. L'aereo atterrò regolarmente a Istanbul
24 aprile 2011, volo Alitalia
Un passeggero tentò di costringere l'equipaggio a deviare il volo Parigi–Roma verso Tripoli. Fu immobilizzato dall'equipaggio e dai passeggeri e l'aereo atterrò a Roma.
29 giugno 2012, volo Tianjin Airlines
Sei persone tentarono di prendere il controllo dell'aereo poco dopo il decollo da Hotan, in Cina. Passeggeri e membri delle forze di sicurezza a bordo riuscirono a sopraffarle e il velivolo tornò all'aeroporto di partenza.
7 febbraio 2014, Pegasus Airlines
Un passeggero affermò di avere una bomba e chiese che il Boeing 737 fosse portato a Sochi, durante le Olimpiadi invernali. I piloti riuscirono a portare l'aereo a Istanbul, dove l'uomo fu arrestato.
17 febbraio 2014, Ethiopian Airlines
Il copilota chiuse fuori dalla cabina il comandante e dirottò il Boeing 767 verso Ginevra. Dopo l'atterraggio si arrese alle autorità. Non ci furono vittime.
29 marzo 2016 volo EgyptAir
Un passeggero prese il controllo dell'Airbus A320 durante il volo interno Alessandria–Il Cairo, affermando di avere una cintura esplosiva, e impose una deviazione verso Larnaca, Cipro. Dopo diverse ore di negoziati si arrese. Nessuna vittima.
23 dicembre 2016, volo Afriqiyah
Due uomini dichiararono di avere una granata e costrinsero l'Airbus A320 diretto a Tripoli ad atterrare a Malta. Si arresero senza vittime.
15 aprile 2018, volo Air China
Un passeggero prese in ostaggio un'assistente di volo utilizzando una penna e il volo fu deviato verso Zhengzhou.
24 febbraio 2019, volo Biman Bangladesh
Un uomo tentò di prendere il controllo del volo durante la tratta Dhaka–Chittagong. L'aereo effettuò un atterraggio d'emergenza e l'uomo fu affrontato dalle forze di sicurezza.
23 maggio 2021, volo Ryanair
Il Boeing 737, in volo da Atene a Vilnius, fu costretto dalle autorità bielorusse a deviare verso Minsk dopo una falsa segnalazione di bomba. L'obiettivo era arrestare il giornalista e oppositore bielorusso Roman Protasevich, che si trovava a bordo. L'episodio è stato ampiamente descritto come un dirottamento statale/forzato, anche se differisce dal classico dirottamento perpetrato da un passeggero o da un gruppo armato.
22 ottobre 2023, volo Horizon Air
Un pilota fuori servizio, seduto nel cockpit come passeggero, tentò di intervenire sui comandi e sul sistema antincendio dei motori. L'equipaggio riuscì a neutralizzarlo e l'Embraer E175 fu fatto atterrare a Portland. È generalmente classificato come tentativo di interferenza/dirottamento, non come un dirottamento tradizionale.
17 aprile 2025, volo Tropic Air
In Belize un uomo armato di coltello prese il controllo del piccolo aereo e ferì tre passeggeri; l'aereo effettuò un atterraggio d'emergenza a Belize City.
12 giugno 2025, volo Air India
Un boeing 787 decollato dalla città indiana di Ahmedabad e diretto a Londra è stato dirottato a soli cinque minuti dal decollo. In seguito allo schianto sono morte 241 persone (tra membri dell'equipaggio e passeggeri). Una sola persona è sopravvissuta. Secondo quanto emerso prima dello schianto si sarebbe verificata una lite tra i piloti. Sarebbe stato uno di questi ultimi, affetto da depressione, a far schiantare l'aereo.