Volo dirottati, dalla tragedia delle Torri Gemelle al caso del volo Dubai-Tel Aviv: tutti i precedenti

Un boeing 787 decollato dalla città indiana di Ahmedabad e diretto a Londra è stato dirottato a soli cinque minuti dal decollo. In seguito allo schianto sono morte 241 persone (tra membri dell'equipaggio e passeggeri). Una sola persona è sopravvissuta. Secondo quanto emerso prima dello schianto si sarebbe verificata una lite tra i piloti. Sarebbe stato uno di questi ultimi, affetto da depressione, a far schiantare l'aereo.